В Курской области наградили победителей детского конкурса «Жемчужина КМА»

В Железногорске Курской области подвели итоги ежегодного конкурса детского творчества «Жемчужина КМА».

В этом году участниками творческого состязания стали 265 воспитанников детских садов и школьников в возрасте от 5 до 18 лет. Жюри признало лучшими 68 работ, их авторы получили дипломы и памятные подарки.

Участники могли выбрать любимое направление деятельности – художественно-изобразительное или декоративно-прикладное искусство, конструирование, интеллектуально-познавательное творчество. Они представили на конкурс рисунки, плакаты, модели, поделки из пластилина, пряжи и гобелена, макеты и панно.

В своих сюжетных композициях юные художники и мастера запечатлели карьер, горную технику, фабрики и своих близких, которые трудятся на МГОКе. Многие из ребят решили пофантазировать, изобразив, как будет выглядеть комбинат через несколько десятков лет.

Конкурс проходил по шести номинациям: «Михайловский ГОК – сердце Железногорска», «Как хорошо, что в мире есть добро», «Наш МГОК – наша гордость», «Работники МГОКа – герои нашего времени», «Мир профессий МГОКа», «МГОК будущего – близкого и далекого».

13-летняя ученица лицея №5 Мария Голозубова участвует в конкурсе второй раз. В этом году она заняла первое место в номинации «Работники МГОКа – герои нашего времени».

- Я нарисовала тех людей, чья работа на первый взгляд не видна, но очень нужна для комбината, – это ремонтники, лаборанты, специалисты различных управлений, - рассказала школьница.

- Конкурс «Жемчужина КМА» проводится уже почти двадцать лет и всегда вызывает интерес у детей и подростков, - отметил на церемонии награждения директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию комбината, депутат Курской областной думы Борис Сорокин. - Для многих ребят участие в этом проекте становится первым шагом к знакомству с историей родного края и градообразующего предприятия. Через рассказы родителей, совместное творчество рождаются работы, в которых просматривается и мощь производства, и уважение к труду горняков, и мечты о будущем города.

Мероприятие учредили Михайловский ГОК им. А.В.Варичева, городское управление образования и Центр детского творчества.