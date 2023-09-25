"Несмотря ни на что": Владимир Спиваков привез в Курск "классику"

Маэстро приезжает в Курск уже несколько лет подряд Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 сентября в концертном зале «Свиридовский» в Курске прошел единственный концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Маэстро и его коллектив ежегодно выступают в Курской области. На этот раз народный артист СССР, Артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков и его оркестр, отметивший в 2023 году 20-летие со дня основания, предложили слушателям программу, составленную из популярных шедевров западноевропейских классиков.

Вечер открыла увертюра к опере «Норма», созданная 30-летним Винченцо Беллини по одноименной трагедии Александра Суме для миланского театра Ла Скала. Вскоре после премьеры (1831) «Норма» была провозглашена одним из самых совершенных образцов музыкальной драмы, Беллини назвал ее своим лучшим творением, а Рихард Вагнер спустя несколько лет с восхищением отмечал, что в ней «соединились глубокая реалистичность, мелодическое богатство и наиболее сокровенные чувства».

На концерте прозвучала русская и зарубежная классика Фото: Светлана ВОЛКОВА

В программе также прозвучал Концерт № 1 для виолончели с оркестром Камиля Сен-Санса, написанный в 1872 году. Виолончель была излюбленным инструментом композитора, для нее он создал целый ряд произведений, в том числе знаменитую миниатюру «Лебедь». Петр Ильич Чайковский писал, что среди всех французских композиторов «Сен-Санс занимает самое видное место» благодаря сочетанию «замечательного композиторского дара с изящным виртуозным талантом и громадной музыкальной эрудицией». А английский музыковед, знаток оркестра Адам Карс, назвал Первый концерт Сен-Санса «единственным вполне удовлетворительно оркестрованным виолончельным концертом XIX века», где автору особенно удались «легкие краски и выдержанность», рассказали организаторы.

Сольную партию в Концерте Сен-Санса исполнил Александр Рамм – постоянный творческий партнер Владимира Спивакова и его коллективов, один из самых востребованных российских виолончелистов. Он завоевал премии конкурсов в ЮАР (UNISA), Пекине, Хельсинки, стал победителем I Всероссийского музыкального конкурса в Москве, получил престижные ангажементы в лучших залах и приглашения выступать с лучшими оркестрами. Его дебютный альбом с сюитами для виолончели соло Бенджамина Бриттена («Мелодия») собрал восторженные отзывы прессы, принес награду «Выбор слушателей» Нью-Йоркского виолончельного фонда и лестное сравнение с Мстиславом Ростроповичем (The Strad, Pizzicato.lu). Жюри XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2015) присудило музыканту II премию и серебряную медаль. Тогда член судейской коллегии, прославленный виолончелист Миша Майский назвал Александра «потрясающим исполнителем с большим будущим», а в 2023 году Рамм принял эстафету мастера и вошел в состав жюри XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Сольную партию в Концерте Сен-Санса исполнил Александр Рамм – постоянный творческий партнер Владимира Спивакова Фото: Светлана ВОЛКОВА

В завершение программы на бис прозвучала испанская музыка - пьеса-попурри "Несмотря ни на что" Федерико Чуэки.