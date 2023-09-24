Волевой разгром или как курский «Авангард» нокаутировал белгородцев

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Накануне, 23 сентября, в Курске состоялся очередной матч первенства России по футболу во второй лиге. Местный «Авангард» принимал белгородский «Салют». На седьмой минуте Николай Бояркин вывел гостей вперед. Но эта вспышка активности со стороны «Салюта» оказалось единичной. Уже на 15-й минуте Игорь Гершун выправил ситуацию.

Переломный момент произошел на 23-й минуте, когда Гершун оформил дубль, а белгородцы остались в меньшинстве – с поля был удален Денис Белобаев. Ну а дальше куряне мастерски использовали численный перевес. На 55-й минуте добивать обескровленных соперников продолжил Владислав Игнатенко, а потом пошло – поехало. Никита Куприянов (64-я), Дмитрий Савин (72-я) и Евгений Мухин (73-я) обеспечили «Авангарду» рекордную победу в этом сезоне – 6:1. Получился одновременно волевой и крупный успех. Самый лучший подарок для неравнодушных к футболу курян ко дню города.

«Авангард»: Скоробогатько, Жилмостных, Войнов, Пономарев (Вольнов, 82), Ивантеев, Игнатенко, Гершун (Тарасов, 73), Куприянов (Мухин, 67), Набатов (Вяткин, 83), Агеев, Савин (Родионов, 73).

После вчерашнего игрового дня курский клуб занимает второе место с 20 очками в активе в группе «серебро». В ТОП-3 входят «Новосибирск» (23) и столичная «Родина-2» (19). Теперь 1 октября курские футболисты сыграют на поле «Новосибирска». Начало поединка в 13:00.