В Курской области ускорилась годовая инфляция

Цены на мясо в регионе подскочили из-за подорожания импортных кормовых добавок и оборудования, считают эксперты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Годовая инфляция в августе 2023 года в Курской области ускорилась до 5,67% после 4,47% в июле 2023 года, что соответствовало общероссийской динамике. Инфляция в регионе была выше, чем в Центральном федеральном округе и России в целом (5,30% и 5,15% соответственно). Увеличение годового темпа прироста цен в регионе связано с ослаблением рубля. Также ускорение инфляции было связано с ростом спроса на отдельных рынках в непродовольственном сегменте и увеличением оптовых цен на топливо, сообщили эксперты ЦБ России.

Импортные фрукты подорожали

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 2,70% в августе текущего года после 0,96% в июле.

Из-за ослабления рубля произошло удорожание поставок импортных фруктов в регион. В результате ускорился в годовом выражении рост цен на бананы, апельсины и груши.

Эффект низкой сравнительной базы прошлого года сказался на динамике цен на отдельные фрукты и овощи. В августе 2022 года такие фрукты и овощи, как яблоки, картофель и капуста, дешевели сильнее, чем обычно, за счет высокого урожая отечественных производителей, в том числе и региональных. В результате в августе 2023 года подорожали в годовом выражении яблоки и картофель после их удешевления месяцем ранее и увеличился годовой темп прироста цен на капусту.

Цены подскочили и из-за издержек свиноводов и птицеводов. Ослабление рубля привело к удорожанию импортных кормовых добавок и оборудования. В результате увеличились годовые темпы прироста цен на свинину и мясо птицы, считают эксперты.

Подскочили цены на авто

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился до 6,32% в августе текущего года после 4,97% в предыдущем месяце.

Повышение цен на оптовом рынке моторного топлива привело к увеличению годовых темпов прироста розничных цен на автомобильный бензин. При этом цены на оптовом рынке росли вслед за мировыми.

Рост потребительской активности и ослабление рубля привели к увеличению годового темпа прироста цен на легковые автомобили. Дополнительно на указанной динамике отразилось увеличение утилизационного сбора с 1 августа этого года.

Подешевели поездки по железной дороге

Годовой темп прироста цен на услуги в августе 2023 года снизился до 11,00% после 11,29% в июле 2023 года.

Благодаря запуску дополнительных поездов по ряду направлений расширилось предложение железнодорожных пассажирских перевозок. В результате снизились цены в годовом выражении на услуги железнодорожного транспорта после их увеличения месяцем ранее.

Из-за высоких цен на туры в Турцию спрос оказался ниже ожидаемого, поэтому некоторые турецкие отели снижали стоимость своих услуг. Это привело к замедлению роста цен в годовом выражении на поездки на отдых в Турцию. Дополнительно на указанной динамике отразилось расширение полетных программ в эту страну в предыдущие месяцы по сравнению с прошлым годом.

Цены в ЦФО росли из-за ослабления рубля

Базовая инфляция в Курской области в августе 2023 года увеличилась до 4,38% после 3,29% в июле 2023 года и была ниже общего уровня региональной инфляции (5,67%).

Для сравнения годовая инфляция в Центральном федеральном округе в августе 2023 года увеличилась и составила 5,30% после 4,68% в июле, а в России – 5,15% после 4,30% соответственно. Годовой рост цен в округе ускорился в основном из-за ослабления рубля, сокращения предложения отдельных продуктов питания, усиления давления со стороны издержек производителей, а также расширения спроса на отдельные непродовольственные товары.

В целом по России годовая инфляция продолжила повышаться, достигнув 5,15% (в июле – 4,30%). Как и месяцем ранее, ускорился годовой рост цен на товары, а на услуги – продолжил замедляться. Уровень устойчивого ценового давления в годовом выражении превышает 4% и продолжает постепенно нарастать.

Причины - рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля. Для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки. По прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2023 году.