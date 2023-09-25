Курянина Ивана Шурупова покажут в шоу "Суперниндзя"

Съемки масштабного шоу проходили этим летом в Минеральных Водах

9 октября в 20:00 на СТС вернется спортивно-развлекательное шоу «Суперниндзя», в котором участвует автор многочисленных рекордов Иван Шурупов из Курска.

"Железный человек"

В Курске Ивана знают как «железного человека», который устанавливает мировые рекорды. Так, 9 мая он установил мировой рекорд по выполнению максимального количества раундов комплекса Синди: в течение суток парень подтягивался, приседал и отжимался практически без сна.

Что касается репетиций потенциального выступления, то их не было.

- Единственный раз, когда я выполнил именно этот комплекс в том виде, в каком он есть (пять подтягиваний, десять отжиманий и 15 приседаний), был в начале подготовки, - признался курский атлет. - И то 20 минут.

Также в стойке на руках он протянул двухтонный автомобиль на семнадцать метров.

Примером же послужил житель Уфы Рустам Набиев, который лишился во время обрушения казармы в армии ног, но не сдался. Он покорил на руках Эльбрус и в таком необычном положении буксировал легковушку.

Пробегает 80-километровые марафоны и стоит на гвоздях

Иван увидел видео с Рустамом в соцсети, переслал другу, в тот же день они уже экспериментировали на улице. Так Шурупов впервые попробовал тащить машину в стойке на руках.

Подготовка к рекорду заняла два месяца. Морально Ивана поддерживала его девушка. Начали с занятий в зале. А дома спортсмен пытался тащить диван.

Кроме того, Иван пробегает 80-километровые марафоны и стоит на гвоздях.

23-летний спортсмен работает тренером по фитнесу, кроссфиту, физической и морально-волевой подготовке в Курской Академии Единоборств. Еще в апреле 2021 года установил три мировых достижения - протащил двухтонный внедорожник в стойке на руках на 17 метров, преодолел 10 метров за 26,7 секунды и прошел 15 метров за минуту - максимальное расстояние.

В финале атлетов ждет 26-метровая башня

Кстати, Иван ранее рассказал КП, что уже готовится к новому рекорду. К какому именно, он не сказал. Но уточнил, что устанавливать его будет 12 июня 2024 года за пределами Курска.

- Это будет новый опыт, который не относится к моим привычным рекордам. Но опять же, все замыкается на выносливости. Не рассказываю потому, что идея дороже всего. И хотя я один такой чумной, возможно, появится тот, кто, услышав про мои планы, захочет опередить меня. Так что придет время - и все все узнают.

Какие рекорды он установит во втором сезоне шоу «Суперниндзя», зрители узнают очень скоро. В новом сезоне Ивана и других героев поддерживала обновленная тройка ведущих: звезда шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов, регбист Василий Артемьев и актриса Валерия Астапова.

Съемки масштабного шоу проходили этим летом в Минеральных Водах, где на площади почти 30 тысяч квадратных метров команда из 180 специалистов построила трассу из фрагментов, привезенных на 45 грузовиках. Конструкцию освещали 1205 приборов, а ее главным украшением стала 26-метровая башня, которая ожидала атлетов в финале.