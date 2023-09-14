Игорь Артамонов с рабочей поездкой побывал в Задонске

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов посетил Задонск. Он посмотрел, как идет благоустройство пространства вдоль русла реки Тешевка.

Концепция преображения победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Жители захотели, чтобы здесь появилась площадка для игры в лапту и городки. Газон уже посеяли. Вокруг также обустроят вело- и пешеходные дорожки, смонтируют освещение, построят мосты через Тешевку.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Благоустройство общественных пространств, создание новых точек притяжения способствует дальнейшему развитию территорий и повышению комфортного проживания населения. Задонск преображается с каждым годом, привлекает все больше туристов», – отметил Игорь Артамонов.

Первыми играть в лапту и городки собираются ученики школы искусств. Они учатся по соседству и новую площадку уже оценили.