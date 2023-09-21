Как в Курске отметят День города?

В городе пройдут концерты, выставки и спортивные состязания Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 сентября в Курске отметят День города. Главная сцена будет установлена на Театральной площади, сообщили в мэрии Курска. Концерты и различные конкурсы там начнутся в 11:00, а завершится все в 21:30 фейерверком.

В разных точках Курска пройдут культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

"КП" публикует полную программу мероприятий:

10:00, мемориальный комплекс «Курская дуга» — торжественное открытие мероприятий Дня города. Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата и памятнику Герою Советского Союза маршалу Г.К. Жукову.

9:00 - 19:00, Первомайский парк — Турнир Черноземья по историческому средневековому бою «Клинок Черноземья».

11:00 - 19:00, Первомайский парк – акция «Белый цветок»

10:30, Детский парк (ул. Перекальского, 1-а) — Праздничная программа «Город Детства». Открытие праздника «С днём рождения, мой Курск!». Будет работать выставка детского творчества, состоятся квест, игровая программа и концерт «Курск – город молодых».

10:00 - 14:00, парк Боева дача — Финал городской молодежной акции «Спорт – формула жизни» (футбол, волейбол, стритбол). Здесь же состоятся турнир по настольному теннису, соревнования по спортивному ориентированию и блиц-турнир по шахматам.

Театральная площадь

11:00 - 21:30 — Праздничная концертно-развлекательная программа «России соловьиная столица»:

11:00 - 18:00 — Конкурсно-игровые, познавательные программы для детей, активити-зоны, фестиваль интерактивных игровых площадок.

11:00 - 15:30 — «Реновация курской кухни».

11:00 - 18:00 — Тематическая площадка «Курск-991: формат литературный». «Русь мастеровая» — мастер-классы, игровые, концертные программы. Фотосушка «Мой Курск», пленэр «Творческий Курск», настольные игры. Тематическая площадка «Движение первых».

11:00 - 13:00 – Концертные программы детских творческих коллективов.

13:00 - 15:00 – Гала-концерт участников Международного фольклорного фестиваля «Самоцветы».

13:00 - 16:00 — Детская анимационная программа.

15:00 - 17:00 — Концерт молодежных музыкальных творческих коллективов.

17:00 - 21:30 — Творческая программа «Танцевальный микс».

17:00 - 19:00 — Показ мод курских дизайнеров и модельеров «Курский стиль».

19:00 - 21:25 – Концерт творческих коллективов города Курска, кавер-групп «С днем рождения, любимый город!»

21:25 - Световое шоу на фонтане.

21:30 - Фейерверк (у стадиона «Трудовые резервы»).

Сеймский округ

16:00, площадь ГКЦ «Лира» (ул. Менделеева, 59) – ретро-бульвар «Из настоящего в прошлое».

10:00, спортивная площадка зоны отдыха «Ермошкино озеро» — Спортивные соревнования по волейболу.

11:00, ЦД «Спутник» (Магистральный проезд, 13Д) – Познавательно-развлекательная программа «Милый сердцу город»

12:00, сквер у ЦД «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23) — Турнир по настольному теннису. В 13:00 — Игровая программа «Улыбка праздничного города».

16:00, парк на площади К.К. Рокоссовского — Окружной праздник «Мы – люди земли Курской».

16:00, площадь ГКЦ «Лира» (ул. Менделеева, 59) — Праздник «Курск — территория творчества». В 17:00 — Игровая программа «Молодецкие забавы».

16:00, открытая площадка ДШИ №6 (ул. Сумская,6) — Развлекательная игровая программа «Страна детства – Игромир». В 17:00 – Праздничный концерт «Мое Отечество – мой курский край».

18:00, детская площадка за ЦД «Родина» (ул. Менделеева, 31) — Шоу-программа «Соловьиный край». В 19:00 показ художественного фильма «День города» в рамках проекта «Кино под куполом неба».

Центральный округ

11:00, ЦД «Юность (ул. Карла Маркса,5) – Развлекательно-познавательная программа «В нашем городе всегда есть место для счастья».

12:00, парк им. Дзержинского — Городские соревнования автомобильных семейных экипажей «Папа-старты!».

12:00, от Знаменского кафедрального собора — Тематическая экскурсия для курян и гостей города по историческому центру Курска.

12:00, площадка ДШИ №5 им. Д.Д. Шостаковича (ул. Школьная, 3а) — Концертная программа «Курск – город счастливого детства».

16:00, выставочный зал им. Казимира Малевича (Красная площадь, 2/4) – Итоговая выставка работ XI Международного пленэра художников «Курск – соловьиного края столица».

16:00, спортивная площадка СШОР по фехтованию им. И.М. Мавлютова (ул. Советская,3) – Спортивные соревнования по мини-футболу.

16:00, сквер «Триумф» (ул. Карла Маркса) — Спортивные соревнования по стритболу, интерактивная программа для детей.

16:00, сквер «Молодежный» (проспект Клыкова), проспект Анатолия Дериглазова (детская площадка за храмом) — Интерактивные программы для детей.

17:00, открытая площадка ЦД «Сказка» (пр. Дружбы, 18) — Праздничный концерт «Курск — цветущий в яблонях город».

17:00, парк им. Дзержинского — Фестиваль семейных ансамблей «Родники». 18:00 — Праздничная концертная программа «Мой город в сердце всегда».

18:00, парк Героев Гражданской войны — Концертная программа «Поющий парк».

Железнодорожный округ

13:00, ул. Вишневая, 17 — Праздничная программа для детей.

15:00, парк на пересечении ул. Куйбышева и ул. Союзной – Окружные турниры по стритболу и волейболу.

16:00, ул. Союзная, 26 — Окружная праздничная программа.

17:00, площадка ЦД «Мир» (ул. Станционная, 14 лит. «А») — Праздничная программа «Посвящаю, мой город, тебе».