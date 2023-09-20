Получали продукцию молочной кухни бесплатно малообеспеченные семьи и многодетные
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске расширили категории получателей бесплатного детского питания на Молочной кухне.
- Теперь специальными и молочными продуктами питания в дополнение к ранее установленным категориям будут обеспечиваться дети первых двух лет жизни из семей курян, принимающих участие в специальной военной операции, а также дети первых двух лет жизни, имеющих группу инвалидности, без учета доходов семьи, - рассказали в мэрии города.
Напомним, что получали продукцию молочной кухни бесплатно малообеспеченные семьи и семьи, в которых одновременно родились трое и более детей.
Продукты молочной кухни может также приобрести любой желающий платно для своего ребенка в раздаточном пункте. Адреса и время работы раздаточных пунктов:
- улица Никитская, 10 (ежедневно с 13.00 до 17.15);
- улица Чехова, 9 (ежедневно с 12.30 до 17.15);
- улица Серегина, 15 (ежедневно с 12.30 до 17.15);
- проспект Ленинского Комсомола, 52 (ежедневно с 12.30 до 17.15);
- улица 50 лет Октября, 100 (ежедневно с 13.00 до 17.15);
- улица Республиканская, 42 (ежедневно с 14.00 до 17.15);
- улица Энгельса, 90 (ежедневно с 11.00 до 14.00);
- проезд Сергеева, 18 (ежедневно с 13.00 до 17.15);
- проезд А. Дериглазова , 9-а (ежедневно с 13.00 до 17.15).
В перечне доступных продуктов – молоко, кефир, творог и биолакт.
Как рассказали в комитете соцобеспечения, вся продукция, выпускаемая на молочной кухне, отличается от магазинной. Молоко проходит обработку в автоклаве, что исключает любую возможность нахождения в нем вредных микроорганизмов.
Все молочные продукты производят под строгим лабораторным контролем. Они имеют свидетельства о государственной регистрации, подтверждающие качество и безопасность.