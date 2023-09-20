Получали продукцию молочной кухни бесплатно малообеспеченные семьи и многодетные Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске расширили категории получателей бесплатного детского питания на Молочной кухне.

- Теперь специальными и молочными продуктами питания в дополнение к ранее установленным категориям будут обеспечиваться дети первых двух лет жизни из семей курян, принимающих участие в специальной военной операции, а также дети первых двух лет жизни, имеющих группу инвалидности, без учета доходов семьи, - рассказали в мэрии города.

Напомним, что получали продукцию молочной кухни бесплатно малообеспеченные семьи и семьи, в которых одновременно родились трое и более детей.

Продукты молочной кухни может также приобрести любой желающий платно для своего ребенка в раздаточном пункте. Адреса и время работы раздаточных пунктов:

- улица Никитская, 10 (ежедневно с 13.00 до 17.15);

- улица Чехова, 9 (ежедневно с 12.30 до 17.15);

- улица Серегина, 15 (ежедневно с 12.30 до 17.15);

- проспект Ленинского Комсомола, 52 (ежедневно с 12.30 до 17.15);

- улица 50 лет Октября, 100 (ежедневно с 13.00 до 17.15);

- улица Республиканская, 42 (ежедневно с 14.00 до 17.15);

- улица Энгельса, 90 (ежедневно с 11.00 до 14.00);

- проезд Сергеева, 18 (ежедневно с 13.00 до 17.15);

- проезд А. Дериглазова , 9-а (ежедневно с 13.00 до 17.15).

В перечне доступных продуктов – молоко, кефир, творог и биолакт.

Как рассказали в комитете соцобеспечения, вся продукция, выпускаемая на молочной кухне, отличается от магазинной. Молоко проходит обработку в автоклаве, что исключает любую возможность нахождения в нем вредных микроорганизмов.

Все молочные продукты производят под строгим лабораторным контролем. Они имеют свидетельства о государственной регистрации, подтверждающие качество и безопасность.