Игорь Артамонов встретился со старшеклассниками, которые будут учиться в техническом лицее

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Региональный технический лицей ЛГТУ начал свою работу. Участие в его открытии принял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он встретился со старшеклассниками, которые будут здесь учиться, а также принял участие в праздничной университетской линейке.

Технический лицей ЛГТУ – современное учебное заведение, которое призвано стать начальной ступенью комплексного инженерно-технического образования. Набор учащихся производится в классы с углублённым изучением физики и математики. Обучение будет проходить с использованием материально-технической базы университета. Школьники смогут выполнять лабораторные работы на оборудовании, которое используют студенты ЛГТУ. Предполагается сотрудничество с предприятиями-партнёрами вуза, которое позволит школьникам больше узнать о деятельности многих современных производств и в дальнейшем получить специальность для трудоустройства в эти компании.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Поговорил с ребятами, которые поступили в лицей. Почти все из них хотят потом продолжать учёбу в ЛГТУ и работать на предприятиях региона. Мы это приветствуем и будем поддерживать выпускников. Востребованность таких специалистов колоссальная, оплата труда высокая, думаю, никто из поступивших сюда не пожалеет о сделанном выбор», – сказал губернатор.