Игорь Артамонов принял участие в открытии школы и посетил детский сад в Володарском районе ДНР

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Липецкая область отремонтировала школу в Володарском районе ДНР, который является подшефным для региона. 31 августа состоялось торжественное открытие обновлённого учебного заведения. В нём принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Светлая, современная, как новая. Когда год назад увидел это здание – было сложно представить его таким. Большое спасибо нашим строителям, которые создали комфортные условия для детей и учителей», – отметил Игорь Артамонов.

Учиться в обновлённой школе будут больше 200 детей. Сегодня они пришли на открытие, оценили классы. Учебное заведение капитально отремонтировано, отделано в светлых тонах с яркими акцентами, установлена новая мебель.

В местном парке Игорь Артамонов посмотрел площадку для воркаута и детского отдыха. Её сделали липецкие строители. Как рассказали, местные жители это место никогда не пустует и очень нравится молодёжи и мамам с малышами.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Кроме того, губернатор посетил в райцентре Володарское детский сад, где при поддержке Липецкой области обновили пищеблок, кровлю, инженерные сети. Капитальный ремонт здесь продолжится, необходимо ещё благоустроить территорию, обновить фасад и внутренние помещения.

Далее основные силы работающих в Володарском районе липчан будут направлены на восстановление объектов инженерной инфраструктуры, чтобы обеспечить жителей нескольких сёл качественным водоснабжением.