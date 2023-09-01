Современные кабинеты, спортплощадка и обновление базы

Дополнительно более 20 млн рублей на подготовку учебных учреждений получил Железногорск Курской области к новому учебному году.

Современные специализированные кабинеты по информатике, истории, биологии и ряду других предметов появятся в школах №№ 7, 8, 9 и 11, гимназии №1, лицеях №№ 5 и 12.

На территории школы №13 откроется новая спортивная площадка для игровых видов спорта.

Обновится материально-техническая база железногорских горно-металлургического и политехнического колледжа: будут приобретены новые учебные машины и оборудование.

Школа № 6 продолжит организацию обучения первичным профессиональным навыкам на производственных площадках Михайловского горно-обогатительного комбината.

Средства выделены в рамках программы мероприятий социально-экономического партнерства Металлоинвеста с администрациями Курской области и Железногорска.

Кроме того, в День знаний все 1 400 первоклассников Железногорска получили в подарок от комбината сувениры, папки-портфели, а также книжку «Азбука безопасности» и журнал «Рудик» с увлекательными рассказами о горно-металлургической отрасли. Более 700 студентам-первокурсникам городских учреждений профессионального образования горняки подарили рюкзаки с набором канцелярских принадлежностей.