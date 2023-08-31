Игорь Артамонов проверил работу липецких строителей в Мариуполе

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе своей рабочей поездки в ДНР посетил Мариуполь и оценил ход работ по восстановлению жилых домов и объектов социальной сферы, которые выполняет Липецкий ФКР.

В городе, сильно пострадавшем в ходе боевых действий, липецкие строители восстанавливают 30 объектов. Как сообщил губернатор, 18 из них уже отремонтированы и переданы городу. Это 16 многоэтажек, школа и технический лицей. Ещё 6 домов готовятся к сдаче.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Сегодня посмотрел на работу наших строителей в Мариуполе. Хорошо справляются. И это не только моя оценка. Встретился с горожанами – они довольны, что смогли вернуться в родные дома, что в них тепло и безопасно. Жители, кстати, контролируют здесь все работы, строители к ним прислушиваются, подружились, знают друг друга по именам, приглашают в гости. Это ещё одно доказательство того, что мы – одна страна, один народ и вместе мы сможем всё», – прокомментировал губернатор.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Также Игорь Артамонов посетил в Мариуполе школу, участие в восстановлении которой принимали строители из Липецкой области. В здании были выбиты окна, от попадания снарядов повреждена крыша, разрушены плиты перекрытий и стены второго этажа. Всё это липецкие строители отремонтировали. Здание школы передано городской администрации.

В восстановленной школе Игорь Артамонов встретился с мэром Мариуполя Олегом Моргуном, который выразил благодарность липецким строителям и всем жителям региона за помощь в восстановлении Мариуполя.