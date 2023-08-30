Игорь Артамонов: В этом году было, как никогда много профильных смен

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Итоги оздоровительной кампании подводят в Липецкой области. Этим летом в лагерях региона отдохнули 44,5 тысяч детей, и это на две с половиной тысячи больше, чем в прошлом году. Всего на территории области работало 14 загородных и более 350 пришкольных лагерей, 82 лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций, 43 палаточных лагеря.

Вновь открытые летние смены лагеря «Прометей» приняли больше двух тысяч детей. Они изучали IT, создавали бизнес-проекты, изучали экологию, занимались спортом, встречались с интересными людьми. В лагере «Березка» построены и введены в эксплуатацию два быстровозводимых модульных корпуса. Они оборудованы современной мебелью, удобства есть в каждой комнате. Это позволило принять на 90 человек больше в каждой смене. Кроме того, в «Берёзке» построили две веранды для занятий, обновили спортплощадки.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Мы хотим сделать отдых детей в Липецкой области доступным, а лагеря — современными и комфортными. Большие надежды возлагаем на «Прометей» - и, хотя мы еще только в начале большого пути, начало уже положено. Опыт строительства модульных корпусов в «Берёзке» уже изучает вся страна», - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Единственный в ЦФО кластер детских оздоровительных загородных лагерей продолжает работать в Липецкой области. На общей территории «Елочки», «Чайки», «Орленка» оборудован большой веревочный городок, троллейный спуск и площадка для игры в лазертаг, работает крытый бассейн, каток с искусственным льдом. На базе трех лагерей в течение нескольких дней работали профориентационные мастер-классы «Палитра профессий».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Особое внимание уделили детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Почти 12 тысяч сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей, из семей участников СВО этим летом отдохнули в лагерях. В «Орлёнке» впервые прошла профильная смена «Орлята России», а для трудных подростков провели первые профильные смены. Смены РДДМ «Движение Первых», акции «Дни единых действий» помогли детям вспомнить важные даты в истории страны.

В этом году Липецкая область приняла ребят из Белгорода, которые смогли отдохнуть в «Прометее», «Березке», «Орленке». Детей из Володарского района ДНР разместили в новых модульных корпусах в лагере «Березка». Для гостей было обеспечено комфортное проживание, хорошее питание и интересный досуг. Во время отдыха ребята познакомились с достопримечательностями Липецкой области, участвовали в образовательных, творческих и спортивных программах.