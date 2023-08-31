Ответственная служба для общего блага

Фото СББЖ Льговского района

Специалисты ОБУ «СББЖ Льговского района и города Льгова» проводят консультации с населением, оказывают всесторонние ветеринарные услуги. В штате 25 сотрудников. При ветеринарной станции функционируют ветеринарная клиника и аптека. В соответствии с ветеринарным законодательством, сотрудники госветслужбы производят отбор проб молока у сельхозпроизводителей и владельцев ЛПХ, реализующих молочную продукцию, и отправляют в лабораторию на различные исследования.

Большое внимание специалистами станции уделяется профилактике особо опасных заболеваний. Своим каждодневным трудом ветеринарные врачи делают все возможное для предотвращения болезней среди животных, птицы на сельхозпредприятиях и в личных хозяйствах граждан. Вакцинируют поголовье против таких заболеваний, как бешенство, сибирская язва, лептоспироз, ЭМКАР, КЧС, болезни Ньюкасла, гриппа птиц. На особом контроле профилактика африканской чумы свиней.

Результат слаженной и высокопрофессиональной работы льговских ветеринаров налицо. Территория Льговского района и города Льгова свободна от опасных инфекционных заболеваний, таких как сибирская язва, ящур, бруцеллез, туберкулез, бешенство и другие.

У специалистов СББЖ Льговского района широкий фронт работ: на подведомственной территории располагаются и крупные сельхозпредприятия, и небольшие хозяйства.

В последние годы в работу ветеринарной службы внедряют цифровые технологии. Осваивают новые рубежи и льговские ветеринары.

С 2017 года работу ОБУ «СББЖ Льговского р-на и г. Льгова» возглавляет Николай Гапеев.

- Накануне профессионального праздника хочу пожелать коллегам успехов, - говорит Николай Васильевич. - Пусть ваша работа всегда будет плодотворной, новые профессиональные высоты - благополучно достигнутыми, пациенты - послушными. Желаю крепкого здоровья, долгих лет профессиональной активности, душевного тепла, достатка и семейного благополучия!

Ксения Ильина