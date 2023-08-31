Марина Лебедева: Надо любить дело, которому служишь

Надежный, сплоченный коллектив станции

Служба и опасна, и трудна

Эти слова из песни про работников органов правопорядка в полной мере можно отнести и к ветеринарам. Профессия их из числа самых гуманных. Лечить братьев наших меньших, стоять на передовой борьбы с опасными заболеваниями, защищать мир от самого разного рода вирусов и инфекций не каждому дано.

Если совсем коротко обозначить цель районной ветеринарной службы, то она с момента основания и по сегодняшний день стоит на страже здоровья животных и человечества. В штате более 50 специалистов.

Главные задачи - предупреждение возникновения и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных, обеспечение безопасности продукции животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении и защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Показатели

Курский район самый большой в регионе: 17 муниципальных образований; 191 населенный пункт; более 20 тысяч подворий, где содержатся животные (и каждое необходимо взять на учет). Кого тут только нет: лошади, коровы, овцы, свиньи, утки, гуси, куры, собаки, кошки… Встречаются даже экзотические животные. И для каждого свои профилактические меры и свои методы лечения.

Легких дней у сотрудников ветеринарной службы не бывает. Надо постоянно отслеживать ситуацию и держать руку на пульсе.

В первые месяцы года, как правило, идет работа с лошадьми. На сегодняшний день на подворьях содержатся 270 лошадей. Специалисты берут кровь на исследования на такие инфекционные заболевания, как сап, ИНАН (инфекционная анемия). А также делают прививки, прежде всего против сибирской язвы. Большое внимание уделяется мероприятиям по выявлению птичьего гриппа, африканской чумы свиней.

На сегодняшний день от сибирской язвы и от бешенства привито почти три тысячи голов скота. Есть специалисты и на каждом из девяти убойных пунктов, где производится забой крупного рогатого скота и овец.

За семь месяцев текущего года все плановые показатели по мероприятиям выполнены в полном объеме. Проведены диагностические вакцинации и исследования.

Для удобства населения

Нельзя не сказать и о передвижной ветеринарной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Мобильный автомобиль, оснащенный необходимым оборудованием, помимо всего прочего, традиционно принимает участие в ярмарках выходного дня. Случается так, что хозяин производит забой поздно вечером, а рано утром отправляется в путь. И тогда экспертизу проводят на месте, используя оперативные методы для проверки продовольственного сырья и продуктов на безопасность и качество. Специалисты строго следят, чтобы на прилавок не попало мясо, зараженное заболеваниями.

Выбор пути

Так кто же стоит у руля этого ведомства? Вот уже более десяти лет его возглавляет Марина Георгиевна Лебедева. Перелистывая страницы назад, и узнаем, как она выбирала жизненный путь.

Перед выпускницей 1977 года были открыты все дороги. Школу она окончила на отлично, так что легко могла поступить в любой курский вуз или поехать в столицу. На семейном совете перебирали несколько вариантов: торговый работник, врач, учитель. Взвесив все за и против, Марина остановила свой выбор на сельскохозяйственном институте, факультете ветеринарии.

Поступила без проблем. Учеба давалась легко. Через пять лет получила красный диплом и статус молодого специалиста.

В профессии все складывалось хорошо. Не прошло и трех лет, как ветврача Лебедеву назначили директором Курской межрайонной ветеринарной лаборатории. Должность ответственная, и на этом посту Марина Георгиевна проявила свои лучшие качества - специалиста высокого уровня и талантливого организатора. Яркое подтверждение тому многочисленные грамоты и благодарности, которыми не раз поощрялась и она сама, и коллектив, который возглавляла. Потом была главным ветеринарным врачом города. С 2011-го Лебедева занимает пост руководителя ОБУ «СББЖ Курского района».

Марина Гергиевна Лебедева: «В преддверии нашего профессионального праздника от всей души поздравляю коллектив и коллег! Желаю всем здоровья, семейного благополучия, достатка, успехов в работе!»

- Марина Георгиевна, комплекс отличницы, когда ставишь высокую планку, помогает в жизни или мешает?

- Безусловно, помогает. Заставляет получать новые знания, которые нужны в работе, идти в ногу со временем.

И она, действительно, постигала новое в профессии. Поступила в аспирантуру, защитила диссертацию и стала кандидатом наук.

Ветеринарная отрасль прочно вошла в ее жизнь, и профессиональную, и личную. Этой профессии всю свою жизнь посвятил и ее супруг, с которым в любви и согласии прожили долгие годы, воспитали троих детей (двое сыновей и дочь). Алексей Федорович - один из первых выпускников ветеринарного факультета Курского СХИ имени Иванова, на протяжении ряда лет возглавлял ветслужбу региона. За заслуги в этой отрасли был удостоен звания «Почетный работник сельского хозяйства Курской области». Его преждевременный уход после тяжелой болезни, по признанию коллег, невосполнимая потеря для региона.

Страницы истории

Мы беседуем в просторном уютном кабинете руководителя. На улице жара, а в здании приятная прохлада.

- Этому строению несколько десятков лет, - поясняет Марина Георгиевна, - оно пережило и пожар, и реконструкцию. И что самое удивительное, здесь сохранились документы, датированные первыми годами советской власти. Архивная ценность.

Документы, которые приносит заместитель руководителя Александр Гуторов, берем очень бережно. Они действительно уникальные, они сама история. И еще хорошее подспорье в работе дня сегодняшнего. На пожелтевших от времени бумагах, написанных от руки, ценные данные: в каком году в каких районах была та или иная вспышка заболеваний животных. Сохранилась даже карта Курского района 1965 года с соответствующими отметками.

Во время Великой Отечественной войны станция работала. Специалисты честно и добросовестно выполняли свой долг. Лечили животных, делали прививки. Каждый на своем месте, как мог, приближал долгожданную победу. В 1945-м в родные края вернулись фронтовики, и станция заработала в полную силу.

Еще одна ценность - кадры. На станции очень ярко прослеживается связь поколений. Опытные работники охотно передают накопленный годами опыт молодым. Кто-то приходит после окончания вуза, а кто-то, будучи студентом, начинает постигать ветеринарное дело на практике, работая фельдшером.

О каждом своем сотруднике руководитель говорит хорошие слова. Особого уважения заслуживают ветераны, в числе которых Инна Лаврова, Светлана Завалишина, Ирина Кириченко, Александр Минайлов, Сергей Еськов, Николай Новиков.

Передвижная ветеринарная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы- для удобства населению. Водитель Алексей Пронин.

Настоящая хозяйка

Так говорят о Марине Лебедевой и вышестоящие руководители, и подчиненные, и соратники. Вступив в должность, Марина Георгиевна добилась, чтобы на станции провели основательный ремонт нескольких зданий, в том числе лечебниц (Полянской и Бесединской), обновили автомобильный парк, благоустроили территорию.

Ветеринарное дело белоручек не любит. Марина Георгиевна, пройдя путь от молодого специалиста до руководителя, умеет все. И сложное исследование провести (четырежды обнаруживала сибирскую язву), и прививку животным сделать (была ситуация, когда в срочном порядке купировали очаг инфекции), и бесстрашно выехать в эпицентр.

А еще она рукодельница. Ее изделия, выполненные в стиле лоскутного шитья, - настоящие произведения искусства. Успевает еще работать на приусадебном участке и водить индюшек. Кроме того, она и многодетная мама.

Интересуемся, не пожалела ли она, много лет назад выбрав профессию ветеринара, и слышим в ответ: «Надо любить дело, которому служишь, и тогда будет не о чем жалеть».

Александра Черных

Фото Валентины Васильевой и СББЖ Курского района