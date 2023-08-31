Главный принцип – не навреди!

Сплоченный коллектив профессионалов станции.

В преддверии столь знаменательных событий хочется рассказать о людях, которые с особым трепетом и высоким профессионализмом относятся к своей миссии - ради жизни на Земле спасать жизни животных. В числе таких особенных людей ветеринарные специалисты, работающие в областном бюджетном учреждении «Станция по борьбе с болезнями животных» Конышевского района.

Ветеринарная служба Конышевского района сегодня на лидирующих позициях. Это стало возможным во многом благодаря Анжелике Лукьяновой, которая девять лет руководит конышевской СББЖ. До того как возглавить станцию по борьбе с болезнями животных, Анжелика Ивановна проработала в районной ветеринарной службе почти четверть века, придя сюда молодым специалистом в 1997 году. Сегодня нелегкую, но почетную службу на СББЖ Конышевского района несут 25 специалистов, прежде всего ветврачи и ветфельдшеры.

- Ветеринар - одна из важных и сложных профессий, требующая большого объема специальных знаний, умений и, конечно же, любви к животным. Всеми этими качествами обладают наши сотрудники, - говорит Анжелика Ивановна. - Изучаем эффективные методы терапии, новые лекарственные препараты. От нас, ветеринаров, на каждом шагу требуются благоразумие и осторожность. «Не навреди!» - это наш принцип.

На СББЖ Конышевского района уже сложились династии. По стопам Татьяны Москвиной, ведущего ветврача, пошел ее сын Александр. Длительное время руководил станцией Николай Стефанович Фидирко, а его жена Мария Александровна заведовала лабораторией ветсанэкспертиз. Сейчас работает ветврачом.

.

Основная и наиболее важная задача ветслужбы - своевременная профилактика особо опасных и карантинных заболеваний. Также в ведении ветеринаров обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, защита от болезней, общих для человека и животных.

Среди поднадзорных объектов станции - ООО «Агропромкомплектация Курск». Это десять свиноводческих комплексов, мясоперерабатывающее предприятие, комбикормовый завод, элеватор. Что и говорить, большой объем работы, к тому же специалисты СББЖ Конышевского района держат на контроле ситуацию в сельхозпредприятиях, крестьянско-фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах района.

Особое внимание, как и на территории всей Курской области, в Конышевском районе уделяется профилактике африканской чумы свиней. У конышевских ветеринаров в вопросах быстрого реагирования большой опыт. Дважды - в 2015 и 2019 годах - пришлось заниматься локализацией вспышки африканской чумы свиней. Первый раз очаг был в частном подворье, второй - на свиноводческой площадке компании «Агропромкомплектация».

- Коллектив показал, что в такие ответственные моменты мы можем сплотиться, объединиться, работать высокопрофессионально, с большой отдачей, - говорит Анжелика Ивановна.

Престижу СББЖ Конышевского района способствует не только высокая квалификация ветспециалистов, но и оснащение современным ветеринарным оборудованием. Два года назад здесь расширили автотранспортный цех, получили дезинфекционную установку, оборудовали хирургический кабинет.

Анжелика Ивановна Лукьянова: « Хочу поздравить коллег с наступающим профессиональным праздником, пожелать здоровья, благополучия и профессиональных успехов.»

- Мы с уверенностью смотрим в будущее, готовы работать на благо нашего родного Курского края, - говорит Анжелика Лукьянова.

Ксения Ильина фото предоставлено СББЖ Конышевского района

Реклама. ОБУ «СББЖ Конышевского района»