В будни и праздники Железногорская СББЖ готова прийти на помощь

Вручение заместителем губернатора Курской области Сергеем Стародубцевым памятной медали в честь 80-летия победы в Курской битве руководителю станции Александру Лыкову.

Ветеринарная служба Курской области имеет более чем вековую историю. В 1965 году было принято решение исполкома Курского областного совета депутатов трудящихся о реорганизации Михайловской ветеринарной лечебницы, располагавшейся в слободе Михайловка, в станцию по борьбе с болезнями животных Железногорского района. В 1995 году Михайловская станция была переведена в г. Железногорск.

С июля 2022 года работу ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Железногорского района и города Железногорска» возглавляет Александр Павлович Лыков.

На ветеринарной станции организована работа:

- отдела ветеринарно-санитарной безопасности, начальником которого является Татьяна Геннадьевна Гапеева;

- отдела профилактических, лечебных, противоэпидемиологических и дезинфекционных мероприятий под руководством начальника отдела Романа Николаевича Данилова;

- отдела ветеринарно-санитарной безопасности, подразделение ООО «КМПЗ», начальник отдела Андрей Викторович Полохов;

- отдела бухгалтерского учета и отчетности во главе с главным бухгалтером Натальей Алексеевной Львовой;

- отдела правовой и кадровой защиты, начальник отдела Ольга Викторовна Савенкова.

Добрая и благородная профессия

- По-прежнему одной из основных задач в работе ветеринарной службы остается профилактическая работа по предупреждению возникновения опасных инфекционных заболеваний, по предупреждению заболеваний людей антропозоонозами и другими болезнями, передающимися через мясо-молочные, рыбные продукты, яйца и животное сырье. Обеспечение высокого ветеринарно-санитарного качества продуктов и сырья животного происхождения в процессе их производства, хранения и реализации, контроль качества продукции, поступающей в оборот на территории Железногорского района и города Железногорска, - рассказывает Александр Павлович Лыков.- Наши специалисты обеспечивают производство животноводческой продукции, безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, на таких предприятиях, как: ООО «Курский мясоперерабатывающий завод», ООО «АПК «Красная Поляна», ООО «СоюзТорг», ЗАО «Заря», ООО «Здоровое питание», ИП Никитина Г.А., ИП Дегтярев С.А, рынках и ярмарках, складах и базах города Железногорска и многих других предприятий по переработке, хранению, реализации продукции.

На станции по борьбе с болезнями животных разрабатываются и выполняются противоэпизоотические планы. Ведется профилактическая работа в хозяйствах, животноводческих комплексах, ЛПХ, КФХ района против таких заболеваний, как: африканская чума свиней, грипп птиц, туберкулез, бруцеллез, лейкоз, сибирская язва, пастереллез, лептоспироз, миксоматоз, бешенство, вирусные заболевания плотоядных, паразитарные заболевания.

Ветеринарными специалистами постоянно проводятся подворные обходы и регистрация животных в личных подсобных хозяйствах, ведется разъяснительная работа с населением о необходимости проведения профилактических вакцинаций, об опасности инфекционных заболеваний. Информация до граждан доносится как при подворных обходах, так и с помощью средств массовой информации (газета, телевидение, социальные сети, листовки, памятки).

В союзе с ветеринарной службой района работают охотничьи хозяйства. Ветеринарные специалисты совместно с егерями проводят оральную иммунизацию против бешенства диких плотоядных путем раскладки вакцины в местах обитания основных переносчиков болезни - лисиц. Для мониторинга заболевания - гриппа птиц, африканской чумы свиней - проводятся рейды по выявлению трупов диких кабанов и трупов дикой перелетной и синантропной птицы, патологический материал от которых направляется для исследования в аккредитованную ветеринарную лабораторию.

Регулярно проводятся бесплатные вакцинации против бешенства: как на станции, так и в ЛПХ при выезде ветеринарных врачей в район. Также в городе Железногорске организована работа ветеринарных групп по вакцинации кошек и собак против бешенства.

Высокой квалификации ветеринарных врачей, такта и умения общаться требует работа с мелкими домашними животными, которые являются частыми клиентами.

Специалисты СББЖ постоянно совершенствуют свои знания и навыки в области терапии, хирургии, клинической диагностике и других областях ветеринарии. Проводится УЗИ-диагностика мелких домашних животных. Ветеринарными специалистами оказывается всесторонняя помощь и предлагается широкий спектр ветеринарных услуг.

Трудовые будни Железногорской ветеринарной службы.

Профессионализм и преданность работе

Сегодня здесь трудятся ведущие ветеринарные врачи, врачи первой и второй категории, ветеринарные фельдшеры и санитары, бухгалтеры, инженер по ОТ, водители. Всего штат ветеринарной станции насчитывает 100 человек. Это дружный и сплоченный коллектив.

Ветеринарную службу «СББЖ Железногорского района и г. Железногорска» отличает профессионализм, преданность сотрудников своей профессии. В коллективе работают квалифицированные, «болеющие» за свое дело специалисты: Ольга Анатольевна Фирсова, Андрей Николаевич Наумочкин, Елена Владимировна Богуто, Елена Николаевна Боева, Надежда Александровна Басова, Юлия Николаевна Карпова, Галина Викторовна Яхонтова.

Работники учреждения Наталья Алексеевна Львова, Василий Георгиевич Кравченко, Татьяна Васильевна Охрименко, Владимир Егорович Очкасов заслужили звание «Ветеран труда сельского хозяйства». Солодухин Игорь Николаевич, Данилов Роман Николаевич награждены благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ. За особые заслуги и качественно выполненную работу ветеринарные врачи учреждения награждены грамотами и благодарностями Губернатора Курской области, комитета ветеринарии Курской области.

Немалое количество лет работе на станции отдали старейшие ветеринарные врачи Роза Николаевна Сычева, Римма Васильевна Беседина, Татьяна Александровна Сотова, Людмила Кузьминична Новикова, Валентина Павловна Никулина.

- Наши специалисты всегда готовы оказать квалифицированную помощь, да и просто дать совет и консультацию, - отметил Александр Павлович.- В преддверии Дня ветеринарного работника от всей души поздравляю наш коллектив и коллег с профессиональным праздником! Здоровья, мира, благополучия каждой семье, оптимизма, новых успехов в нашем нелегком, но добром и благородном деле!

Своевременное и качественное выполнение ветслужбой района и города ветеринарно-санитарных мероприятий обеспечивает стабильное развитие отраслей животноводства и предприятий по убою сельскохозяйственных животных и птицы, а также переработки животноводческой продукции на территории Железногорского района и города Железногорска. Способствуют благополучию КФХ и личных подсобных хозяйств граждан. А правильный подход и организация ветеринарного дела в животноводческом секторе ведет к росту производства продукции, что, в свою очередь, обеспечивает продовольственную независимость страны и способствует повышению уровня жизни россиян.

Валентина Васильева.

Фото предоставлены СББЖ Железногорского района и г. Железногорска.