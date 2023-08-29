Образовательно-производственный кластер создадут в Курской области

Проект формирует современную гибкую систему обучения

В Курской области будет создан образовательно-производственный центр (кластер) в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

Участниками кластера станут три образовательных учреждения и два производственных предприятия Курской области: Железногорские горно-металлургический и политехнический колледжи, Курский электромеханический техникум, Михайловский ГОК им. А.В. Варичева и Вагонмаш.

На его создание в 2024 году из средств федерального бюджета будет направлено 100 млн рублей. Инвестиции Металлоинвеста составят 30 млн рублей. Еще 5 млн рублей выделит Вагонмаш.

- Проект формирует современную гибкую систему обучения. Синхронизация процесса подготовки кадров и кадровых потребностей предприятий региона позволит повысить процент гарантированного трудоустройства выпускников, закрепит молодежь в Железногорске и других городах нашей области, – отметила министр образования и науки Курской области Наталия Бастрикова.

На базе Железногорского горно-металлургического колледжа создадут семь учебно-производственных зон по таким направлениям, как обогащение полезных ископаемых, металлургия черных металлов, обслуживание и ремонт электрооборудования, охраны труда и промышленной безопасности и другие. Закупят необходимое оборудование и методические материалы, проведут капитальный ремонт.

Новая программа обучения и система оценки уровня знаний будет разработана совместно учебными заведениями и предприятиями-партнерами. Увеличится количество часов практических занятий.

Директор Железногорского горно-металлургического колледжа Алексей Шебанов рассказал, что внедрение адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ даст возможность готовить специалистов как по направлениям, которые уже востребованы сегодня, так и в тех областях, запрос на которые только формируется.

- Нам предстоит внедрить 13 обновлённых образовательных программ, которые обеспечат подготовку наиболее актуальных для МГОКа специалистов. За три года мы рассчитываем получить тысячу подготовленных по обновлённым программам выпускников, – рассказал заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Металлоинвеста Андрей Белышев. – Важно, что к образовательному процессу подключат наших руководителей, начальников участков, мастеров, а само обучение будет адаптировано под наши производственные площадки: не будет разрыва, когда будущего специалиста учат одному, а на производстве он вынужден переучиваться под реальные задачи.

Планируется, что уже в сентябре будущего года поступить на программу в трех колледжах сможет около 400 студентов. У обучающихся по приоритетным специальностям будет возможность заключить целевой договор с будущим работодателем и гарантировать себе трудоустройство.