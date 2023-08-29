Вопросы поддержки участников СВО обсудили в Курске

Основным в повестке дня стал вопрос унификации мер поддержки участников СВО и их семей

23 августа, в день 80-й годовщины Победы в Курской битве, в Курске состоялось заседание Совета законодателей Центрального федерального округа. В честь исторической даты гостям региона, членам Совета вручили почетные медали «80 лет Победы в Курской битве».

«Особое внимание - законодательному регулированию социальной поддержки участников СВО»

- Совет законодателей ЦФО - это востребованная площадка, на которой обсуждается широкий спектр актуальных вопросов текущей повестки дня, - отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Нужно отметить, что Совет создан при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО Игоре Щеголеве в целях координации работы законодательной ветви власти и обмена опытом.

В работе заседания приняли участие полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Курской области Роман Старовойт и представители законодательных органов власти Центральной России.

В повестке дня было три вопроса, основной из которых - реализация единого стандарта мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

В частности, тему специальной военной операции затронул председатель Курской областной Думы Юрий Амерев.

- Депутаты регионального парламента уделяют особое внимание законодательному регулированию социальной поддержки участников СВО и жителей приграничных территорий. Вместе с тем есть ряд вопросов, которые по объективным причинам невозможно решить на региональном уровне, - сказал глава курского парламента. - Это касается государственных гарантий для народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, трудоустройства вынужденных переселенцев из приграничных территорий. Еще один актуальный вопрос - сокращение процедур закупок, связанных с территориальной обороной и мобилизацией.

- Первый вопрос, который мы рассматриваем, - это обеспечение участников СВО и их семей. Много инициатив в этом плане было предложено в Тульской области. Сегодня у нас таких мер поддержки действует более 30. Но их унификация на всей территории РФ - это одна из тех задач, которые должны решить законодатели, с тем чтобы участники СВО из разных регионов имели бы действительно равные меры поддержки, - отметил председатель Тульского заксобрания Николай Воробьев.

Парламентарии также обсудили темы наставничества и борьбы с распространением никотиносодержащей продукции

Жители приграничья смогут получить допподдержку

Поддержал его и коллега из Воронежской области Юрий Нетёсов:

- Воронежская областная Дума приняла ряд законов по поддержке участников СВО и жителей приграничных районов. Мы предлагаем в частности определить на федеральном уровне фиксированные выплаты жителям приграничья, а также участникам СВО и членам их семей. Также, я считаю, дружинники, которые сейчас помогают органам правопорядка, должны быть защищены законом федерального значения.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также затронул вопросы обеспечения безопасности в регионе, формирования добровольных народных дружин и деятельности областного филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».

Спикер Московской городской Думы Алексей Шапошников, возглавляющий Совет, выступил с докладом о деятельности Центра оперативного правового реагирования. Он создан для решения на законодательном уровне вопросов, возникающих в регионах в ходе специальной военной операции.

По итогам встреч в приграничных регионах Мосгордума разработала проекты федеральных законов, в соответствии с которыми статус ветеранов боевых действий и связанные с ним льготы смогут получить военнослужащие, сотрудники силовых и иных ведомств, выполняющие задачи в приграничье; а малоимущие жители таких территорий - дополнительную социальную поддержку.

Продолжить работу в рамках единого подхода

- Необходимо не пережидать внешнее давление, а создавать базу для развития страны. Законодательные решения, касающиеся поддержки мобилизованных и их семей, принимаются очень оперативно. Так, на федеральном уровне принято более 70 законов и Указов Президента, сотни нормативно-правовых актов действуют в регионах. Важно продолжать эту работу в рамках единого подхода, - подчеркнул полпред Президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

В повестке дня также были вопросы наставничества как инструмента подготовки новых квалифицированных кадров и ограничения вовлечения несовершеннолетних в потребление вейпов.

Региональным опытом в сфере поддержки наставничества поделился председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

- Вот уже пять лет в регионе проходит конкурс учителей-наставников. За это время почти 250 педагогов получили гранты наставника в размере 40 тысяч рублей, - рассказал председатель заксобрания Тамбовской области. - А с 1 января 2023 года по инициативе главы Тамбовской области Максима Егорова сумма гранта увеличена с 40 до 90 тысяч рублей. Также еще в 2018 году был учрежден Почетный знак Тамбовской области, который дает региональные привилегии ветеранам. Это знак «Почетный наставник Тамбовской области». За это время 68 представителей самых разных профессий удостоились его. Движение наставничества развивается в самых разных сферах.

В частности, в медицине в нашем регионе работает уже более ста врачей и медсестер-наставников.

Участники заседания познакомились с опытом различных регионов в реализации института наставничества при подготовке квалифицированных кадров для разных отраслей экономики и социальной сферы.

На заседании были поддержаны предложения коллег из Мосгордумы по новым ограничениям в законодательстве, связанным с продажей никотин-содержащей продукции. Причем, как подчеркнул Юрий Амерев, - вплоть до полного запрета торговли вейпами.

Столичные депутаты разработали пакет законопроектов, предусматривающих прямой запрет на распространение информации о дистанционной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией в СМИ и Интернете, механизм мониторинга и административную ответственность за нарушение такого запрета. Кроме того, парламентарии предлагают наделить полицию полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях в части продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.

Совет законодателей ЦФО эти инициативы одобрил

Фото предоставлено пресс-службой

Курской областной Думы.