Завершены съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь

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Видеосервисы Wink и more.tv объявили о завершении съемок восьмисерийного психологической драмы «Дело Германа» (18+) с Александром Яценко («Фишер», «Праведник»), Юлией Снигирь («Великая», «Казнь») и Михаилом Тройником («‎Библиотекарь», «‎Вызов»‎)‎ в главных ролях.

Сериал пополнит линейки Wink originals и more originals. Премьера проекта состоится в 2023 году эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv. Производством сериала занимается «НМГ Студия» совместно с «Киностудией КИТ».

Новые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/vIlRwciZaCjKPQ

Трехлетняя девочка похищена в московском цирке. Киднепперу не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое.

«Самым запоминающимся был первый съемочный день — сцена в больнице. Тогда на меня произвело впечатление, как работает вся съемочная группа, особенно режиссер Софья Райзман. Я знала ее как актрису, мы вместе играли в МХТ, но я не ожидала, что дебютант может так легко, иронично и профессионально разбирать сцены, так чувствовать кадр. Мне кажется, “Дело Германа” — качественный и классный сериал с невероятной актерской командой. Свою героиню Еву я очень люблю, она яркая, свободная и она максималист: если любит или ненавидит, то до конца, но ей тесно в этом обыденном мире. Я гораздо спокойнее и взвешенней, и мне было непросто ее играть» ‎, — отметила исполнительница главной роли Юлия Снигирь.

«Это история мстителя, психологическая драма с криминальным уклоном. О том, что происходит с человеком, который полностью отдается этой страсти, и как она его сжирает. Меня заинтересовала история, мне захотелось в ней сыграть. Очень простой критерий выбора, всегда им пользуюсь», — сказал исполнитель главной роли Александр Яценко.

«У нас получился какой-то невероятный каст, с которым безумно интересно работать над сериалом, с ними каждую сцену можно снимать почти как самостоятельный короткий метр. Мне кажется жанр “Дела Германа” синтетическим: здесь и драма, и драмеди, и детектив, и элементы триллера. И, думаю, после съемочного процесса он трансформируется во что-то свое», — считает режиссер проекта Софья Райзман.

Продюсеры сериала — Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Андрей Терешок, Андрей Бегунов и Екатерина Уруру.

Первые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/fYrvS6GwqCFEOw

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