Игорь Артамонов сообщил в своем телеграм-канале о капитальном обновлении школ региона

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Капитальный ремонт школ Липецкой области выходит на финишную прямую. На эти цели в 2023 году выделено 850 миллионов рублей. Объем работ и их сложность в каждом случае определялись индивидуально и зависели от состояния здания: кровли, фундамента, коммуникаций, фасада. Всего до конца года будет капитально обновлено 39 школ региона.

Финансируются работы из областного и федерального бюджетов. По региональному проекту «Модернизация школьных систем образования» ведется ремонт двух липецких школ №54 и №63. На эти цели выделено более 304 млн рублей из всех уровней бюджета. В региональном проекте 14 видов работ: капитальный ремонт кровли, фундамента, фасадов. Будет обновлена система отопления, водоснабжения, канализации. Кроме капитального ремонта - закупка новых учебников, обучение педагогического состава, антитеррористичекая безопасность в школах.

В средней школе поселка Агроном завершены основные работы — заменена система отопления, кровля над переходом, полы, стены коридора. Установили противопожарные металлические двери.

«Благодаря участию в федеральных программах у нас есть возможность строить в регионе новые школы и ремонтировать уже существующие. Особое внимание уделяем безопасности — антитеррористической и противопожарной», - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.