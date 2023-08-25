Игорь Артамонов: Занятия спортом должны быть доступны людям разной подготовки и любого возраста

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Возле школы имени Олега Пешкова в селе Хрущевка Липецкого района стартовали работы по строительству спортивного стадиона. Здесь будут сделаны площадка для занятий настольным теннисом, футбольное поле и беговые дорожки. В рамках рабочей поездки ход работ оценили заместитель губернатора региона Роман Петрухин, глава муниципалитета Давид Тодуа, а также начальник регионального управления строительства и архитектуры Антон Болгов.

Средства на обустройство современного спортивного пространства были выделены из местного бюджета. Подрядчик уже приступил к планировке участка. Заниматься на новом стадионе смогут не только школьники и участники секций, но и все жители села независимо от возраста. «Проект масштабный, работы необходимо выполнить в срок. Уже в следующем году новый стадион необходимо открыть для занятий всех неравнодушных к спорту», – отметил Роман Петрухин.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Важно, что преображается территория школы поэтапно. В прошлом году благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» здесь обустроили площадку для подготовки к выполнению нормативов ГТО. Она оснащена современными уличными тренажерами и всем необходимым спортивным оборудованием.

«Спорт должен быть доступным для людей различного возраста и разной подготовки. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид физической активности по душе, для этого в городах и районах строятся как крупные объекты, так и небольшие спортивные комплексы. Эта работа будет продолжена», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также в ходе рабочей поездки был проинспектирован центр культуры и досуга в Хрущевке, который ремонтируют в рамках исполнения предвыборных обещаний губернатора. Подрядчик уже завершает отделочные работы внутри помещений – меняет инженерные сети, напольное и потолочное покрытие. Не забыли и про зрительный зал – коллективы перед посетителями теперь будут выступать на обновленной сцене. Одновременно специалисты ведут облицовку фасада – старое штукатурное покрытие меняют на устойчивый к воздействиям внешней среды керамогранит. Обновленный ДК планируют открыть осенью.