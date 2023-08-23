Белгородский губернатор: «В этом году на реализацию соцконтракта направим почти миллиард рублей»

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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации выделило Белгородской области еще 150 миллионов рублей на реализацию социального контракта в 2023 году. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в традиционном утреннем обращении в социальной сети.

Отметим, что с начала года бюджет по программе уже составил 770 миллионов рублей. И очередной финансовый транш лишь увеличивает возможность всех, кто находится в трудной жизненной ситуации, получив государственную поддержку, сформировать достаточно существенный доход для своей семьи.

- Все, у кого есть желание, потребность, пожалуйста, обращайтесь в администрации наших городов, районов, округов или в органы социальной защиты. Я очень рад, что почти миллиард рублей будет направлен на помощь тем, кто наиболее остро в этом нуждается. Очень благодарен министру Антону Олеговичу Котякову за помощь и внимание к нашему региону, - сказал глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, благодаря инициативе губернатора в Белгородской области реализуется программа «Содействие». Социальный контракт помогает жителям региона, попавшим в сложную жизненную ситуацию, открыть свой бизнес, пройти обучение или начать вести личное подсобное хозяйство. По всем интересующим вопросам предоставления господдержки необходимо обращаться в управление социальной защиты населения администрации муниципалитета.

С начала года уже более 1500 жителей Белгородской области заключили социальный контракт. По данным регионального Министерства социальной защиты населения и труда, большая часть социальных контрактов заключается гражданами для запуска собственного небольшого бизнеса. С помощью господдержки ИП открыли более 700 белгородцев. Еще 273 жителя региона направили полученные средства на развитие личного подсобного хозяйства. Соцконтракты также помогли сотням белгородцев справиться с временными трудностями и найти работу по программе «Содействие».