В Курской области повышают уровень газовой безопасности

МГОК повышает уровень газовой безопасности Фото: предоставлено пресс-службой

В Курской области до конца этого года закупят 185 индивидуальных приборов мониторинга для определения в воздухе уровня кислорода, а также концентрации угарного газа, метана и оксида серы. Измерения происходят в автоматическом режиме в течение всей рабочей смены. В сочетании с уже используемыми стационарными газоанализаторами на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева новые приборы позволят сформировать единую систему определения потенциальных газоопасных зон на всем предприятии.

- Защита жизни и здоровья наших сотрудников является первоочередной задачей, – отметил директор по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Михайловского ГОКа Максим Басенко. – Сегодня на комбинате мы реализуем проект «Газовая безопасность», который предусматривает не только приобретение дополнительного оборудования, но также ряд информационных и обучающих мероприятий с сотрудниками и подрядчиками, тренировочные занятия по использованию средств индивидуальной защиты и переносных газоанализаторов. Этот комплекс мер позволит обеспечить надежную и качественную защиту работников в данной области.

Первые 110 газоанализаторов уже поступили на фабрику окомкования. Они предназначены для сотрудников, работающих в корпусе обжига: агломератчиков, машинистов конвейеров и газодувных машин. Еще 50 приборов поступили в управление по производству запасных частей, где есть газовые термические печи в фасонно-литейном цехе, нагревательные камерные печи в механосборочном цехе, установки газовой резки в цехе металлоконструкций. Помимо технологического персонала по управлению и обслуживанию оборудования, газоанализаторы будут применять также машинисты кранов, дежурные мастера по ремонту оборудования, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Еще 25 газоанализаторов поступят до конца этого года в энергоцентр и на дробильно-сортировочную фабрику.

Собранная с газоанализаторов информация и полученная от сотрудников обратная связь по использованию оборудования анализируется специалистами предприятия. На ее основе принимаются решения о необходимых мерах по устранению потенциальных угроз, проведению профилактических мероприятий, доукомплектованию оборудования, совершенствованию системы.