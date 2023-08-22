В Курске танк «Иосиф Сталин» впервые за сорок лет капитально отремонтировали

В Курской области готовятся отметить юбилей победы в легендарной битве Фото: Светлана ВОЛКОВА

Капитальный ремонт памятника «Танкистам — героям Курской битвы», расположенного в областном центре на улице 50 лет Октября, завершен. Работы провели к 80-леитю Победы в Курской битве.

Памятный знак в честь 40-летия победы в Курской битве презентовали в августе 1987 года. Его создал курский архитектор и художник, член Союза архитекторов и почетный архитектор России Виктор Семенихин. В этом году танк «Иосиф Сталин» впервые за сорок лет капитально отремонтировали.

Оригинальный танк покрасили и восстановили металлические элементы машины, отремонтировали и облицевали карельской гранитной плиткой постамент, символизирующий развернутое военное знамя. Территория вокруг мемориального сооружения также благоустроена и дополнительно освещена, сообщили в мэрии Курска.

Удалось также сохранить надпись на танке в первозданном виде. Шрифт остался таким, каким был задуман и воплощен в жизнь при создании памятника «Танкистам — героям Курской битвы». Специалисты очистили, отшлифовали, а затем покрасили буквы. Внешне памятная надпись осталась подлинной: она позволит еще больше погрузиться в историю и увидеть мемориальное сооружение целостным и гармоничным.

За проведенную работу подрядчик получил памятную медалью в честь 80-летия победы в Курской битве.

В следующем году работа по сохранению памятных знаков в Курске продолжится. В городе планируют отремонтировать четыре объекта культурного наследия регионального значения. Это Обелиск борцам за советскую власть; Братская могила партийных и советских работников, расстрелянных деникинцами 17 ноября 1919 года; Стела славы Героям-курянам и Могила майора медицинской службы — врача управления Центрального фронта Шишманевой Галины Павловны, погибшей в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году.

- Проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов культурного наследия регионального значения разработана и прошла необходимые экспертизы. Депутаты Курского городского Собрания одобрили также инициативу и при формировании и утверждении городского бюджета на 2023-2024 годы предусмотрели финансирование на эти нужды. Работы будут завершены к 9 мая 2024 года, - пообещали в мэрии.