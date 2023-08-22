Как в регионе отметят 80-летие Победы в Курской битве?

В регионе масштабно отметят годовщину Курской битвы Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 августа в Курской области широко отметят юбилей Победы в Курской битве.

В 9:15 на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» состоится церемония возложения цветов и венков, посвященная 80-й годовщине Победы в Курской битве.

Также 23 августа с железнодорожного вокзала Курска в поселок Поныри отправится Поезд Победы.

В этот же день состоится торжественное открытие мемориального комплекса «Курская битва» в поселке Поныри. На этой площадке выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

А в 19:15 на стадионе «Трудовые резервы» (ул. Ленина, 58) состоится концерт, посвященный 80-летию Победы в Курской битве. В концертной программе примет участие Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова.

Артисты исполнят известные песни военных лет. Поздравят курян со сцены также солисты и творческие коллективы Курской государственной филармонии и «Концертно-творческого центра им. М. С. Щепкина».

В ходе концерта для зрителей будет организована прямая трансляция открытия мемориала «Курская битва» в поселке Поныри. Завершится творческий вечер праздничным салютом.

Начало концерта в 19:30, вход по пригласительным билетам. Пригласительные с доступны в кассах филармонии на улице Сонина, площади Перекальского и в кассе драмтеатра.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Гостей региона, прибывающих железнодорожным транспортом на станцию "Курск" будут встречать портреты курян-участников легендарной битвы.

На курском железнодорожном вокзале на ограждениях вдоль путей по направлению к Москве разместили портреты восьми курян – героев Курской битвы.

На одной из секций также схематично изображен новый мемориальный комплекс в Поныровском районе. Общая длина арт-объекта — 282 метра.

В этом году проект стал победителем конкурса грантов губернатора Курской области. Он был создан при поддержке регионального Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма, Центра компетенций развития городской среды и компании «РЖД». Главный художник проекта — Александр Головко.

ЗНАЙ!

26 августа в городе перекроют движение на проспекте Победы.

Проезд будет недоступен с 8:00 до 12:00 26 августа на участке от пересечения проспекта с улицей Рябиновой и до пересечения с улицей Росинкой.

Запрет будет установлен в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине победы в Курской битве, сообщили в мэрии Курска.

- Просим водителей заранее планировать свой маршрут, - обратились чиновники.