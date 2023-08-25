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Политика25 августа 2023 13:21

Два человека ранены в результате обстрела ВСУ Курской области

Мужчина и женщина пострадали в Курской области во время атаки ВСУ
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Один из прилетов попал в сельский магазин, сказал глава региона

Один из прилетов попал в сельский магазин, сказал глава региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Со стороны Украины 25 августа обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт:

- Зафиксировано три прилета, в том числе по магазину. К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина.

Их доставили в центральную районную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, пострадавших транспортируют в областную больницу, добавил глава региона.

Вечером 24 августа со стороны Украины также были обстреляны село Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе Курской области.

В Елизаветовке в трех домовладениях тогда были повреждены окна, фасады и заборы. Пробита газовая труба. Специалисты аварийных служб начали восстановительные работы. В Теткино было отмечено три прилета мин, пострадавших и разрушений нет.

До этого в ночь на 20 августа в здание железнодорожного вокзала в Курске врезался украинский беспилотник. Специалисты устранили основные последствия удара. Пожар был ликвидировали в 3:46.

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