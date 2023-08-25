Лучший сварщик России живет в Курской области

Курянин был уверен в своей победе

Торжественная церемония подведения итогов Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» состоялась 10 августа в Минстрое России. Награды победителям и призерам конкурса вручили Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин, его заместитель Алексей Ересько и президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

Был уверен, что сможет стать первым

В конкурсе «Строймастер» за победу боролись лидеры региональных этапов соревнований в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший штукатур» и «Лучший сварщик».

Участники из Центрального федерального округа показали отличный результат. В частности в номинации «Лучший сварщик» первое место занял курянин Терлецкий Сергей Александрович.

Курянин был единственным представителем ЦФО на конкурсе в номинации «Электрогазосварщик».

Сергей работает на Михайловском ГОКе имени А. В. Варичева в Железногорске Курской области электрогазосварщиком автотракторного управления.

Победа принесла курянину почетное звание лучшего сварщика России.

А конкуренция была немаленькая — в профессиональном состязании приняли участие более 800 специалистов из 43 субъектов Российской Федерации. Однако Сергей был уверен, в том, что сможет стать первым. Ведь к победе он шел не один год.

Возможность научиться новому

- Я был уверен, что эта вершина мне покорится, - говорит курянин.

В 2018 году он уже принимал участие во всероссийском конкурсе и занял второе место. А на следующий год в корпоративном конкурсе профмастерства стал первым, обогнав коллегу с Лебединского ГОКа на один балл. Терлецкий участвовал и в нескольких профессиональных состязаниях областного уровня. И всегда успешно.

Сам Сергей считает, что такие мероприятия — это не столько возможность показать свои навыки, сколько возможность научиться новому и перенять мастерство коллег. Терлецкий признается, что всегда внимательно наблюдает за другими конкурсантами, делает выводы.

- Отмечаю, что в каком-то шве мне нужно что-то изменить, задержаться немного, уйти на миллиметр в сторону. Думаете, это мелочи? Но в сварке мелочей нет!

В профессию привел отец

Курянин — потомственный электрогазосварщик. Многому его научил отец, Александр Терлецкий, бывший военный, который после выхода на пенсию освоил эту почетную и важную профессию.

- Отец делился со мной наработками и профессиональными секретами, - рассказывает Сергей. - Я наблюдал, как он работает, выполняет швы.

Во время учебы в Железногорском политехническом колледже будущий лучший сварщик России находил время, чтобы плотно освоить практику. После лекций почти каждый день он учился варить металл, в этом ему помогал отец. В итоге еще будучи студентом колледжа Сергей получил третий разряд сварщика, единственный среди учеников.

А в подготовке к нынешнему конкурсу ему очень помогли старшие наставники — главный сварщик технического управления дирекции по техническому обслуживанию и ремонтам МГОКа Юрий Чернядьев и ведущий специалист по сварке и наплавке МГОКа Михаил Терехин.

Именно они подкинули Терлецкому идею отучиться в волгодонской Школе сварщиков, чтобы усовершенствовать профессиональные навыки. Чернядьев и Терехин помогали коллеге готовиться к конкурсам, брали на себя решение различных оргвопросов. Так что Сергею оставалось только сосредоточиться на задании и оттачивать свое мастерство.

Быть терпеливым и настойчивым

У каждой профессии свой характер. Сварка, например, учит человека быть терпеливым и настойчивым, считает Терлецкий. Профессия эта незаменима и в производстве, и в быту.

Начальник участка по ремонту технологического транспорта комбината Александр Евланов говорит, что лучшего сварщика России отличают стремление быть грамотным профессионалом и то, что он берется за работу любой сложности:

- Любой фронт работ он выполняет безукоризненно.

Сергею подвластны практически все виды сварочных работ, которые необходимы в техобслуживании, текущем и капитальном ремонте оборудования автотранспорта и большегрузов. Такой спектр работ дают неоценимый опыт и возможность совершенствования.

Поэтому, когда курянин оказался в подмосковном Королеве среди лучших профессионалов России, которые до этого уже одержали победы в региональных этапах конкурсах «Строймастер», он был уверен в своих силах.

«Для меня нет неожиданных задач»

Не растерялся он и когда неожиданно поменялись условия конкурса. Они стали сложнее — время выполнения заданий сократили, а в финале предстояло варить шов иной толщины и работать другим диаметром электрода, нежели было заявлено до этого.

- Конкурсное задание было сложным, - признается Сергей Терлецкий. - Но нельзя сказать, что невыполнимым. Для меня нет неожиданных задач.

Дело в том, что во время рабочей смены, ремонтируя карьерную технику, в руках Сергея оказываются совершенно разные детали, с разными повреждениями. Так что к самым неожиданным задачам он привык.

За работой конкурсантов следили видеокамеры, так что соревнование профессионалов проходило в самых строгих условиях. Эксперты наблюдали не только за правильностью выполнения работ, но и за четким соблюдением техники безопасности. За любое нарушение можно было получить штрафные баллы.

Однако курянин справился с задачей на отлично.

Сергей Терлецкий до сих пор признателен своему отцу, что тот научил его мастерству, а старшим коллегам — за неоценимую поддержку, которая помогла поверить в свои силы и проявить себя на столь высоком уровне.