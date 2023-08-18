«Город и станция — это единые звенья одной цепи»

Курский город атомщиков растет

Курская АЭС сегодня входит в первую четверку ведущих по мощности атомных станций России и является важнейшим узлом Единой энергетической системы. Она обеспечивает электроэнергией, в частности, большинство промышленных предприятий Курской области. Основной же потребитель — энергосистема «Центр», которая охватывает 19 субъектов Российской федерации.

Строительство станции началось в 70-х годах прошлого века и проходило в две очереди. В первую очередь были сооружены энергоблоки № 1 и № 2, затем — № 3 и № 4. Для сохранения и развития производства электрической и тепловой энергии уже в 21 веке было начато сооружение станции замещения Курской АЭС-2 с новыми реакторами ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор — типовой оптимизированный информатизированный поколения III+).

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Сегодня в курском городе атомщиков Курчатове идет невероятная по своим масштабам стройка. И одновременно растет, и хорошеет Курчатов. Ввод в эксплуатацию станции замещения, как считают местные власти, поможет увеличить поступления в бюджеты разных уровней. А значит, больше будет средств для реализации дорогостоящих социальных проектов, которые способны улучшить качество жизни курян.

Однако уже сейчас ряд масштабных социальных проектов в регионе и конкретно в городе атомщиков Курчатове реализуется благодаря поддержке Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом».

— Моя задача как директора, чтобы в Курчатове было благополучно и комфортно, — рассказывает директор Курской АЭС Александр Увакин. — Это просто и понятно. Здесь живет пять с половиной тысяч работников станции и восемь с половиной тысяч — строителей. И для того, чтобы у нас дела шли хорошо, город должен быть уютным, благоустроенным. Мы с администрацией Курчатова очень быстро находим общий язык. Причем, такая позиция касается не только Курчатова, я могу привести в пример любой город-спутник. Например, Нововоронеж, Сосновый Бор. Ведь город и станция — это единые звенья одной технологической цепи. Без персонала, без надежных рук рабочих, инженеров, безопасная эксплуатация такого огромного объекта невозможна, и строительство тоже.

Сегодня Курчатов — один из лучших городов Курской области, где стоит жить и работать. А строительство станции замещения позволит привлечь еще больше средств в бюджеты разных уровней, в том числе в местный, что в свою очередь даст возможность реализовать новые социальные проекты в регионе и в самом городе-спутнике Курчатове.

Один из таких с одной стороны амбициозных, с другой — сверхнасущных проектов — возведение на территории Курчатовского горводоканала станции обезжелезивания.

Ориентировочная стоимость проекта — 440 миллионов рублей. Также предполагается реконструкция водозабора. Сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Строительство объекта запланировано на 2025 год. Оно даст жителям чистую воду. Ведь проблема высокого содержания в ней железа существует уже давно.

Журналистам показали «сердце» водозаборной станции — машинный зал. Здесь в операторской контролируется забор и расход воды. В планах — реконструкция объекта.

— Дело в том, что мы с вами живем на хребте Курской магнитной аномалии. Под нами находится руда. К сожалению, в воде, которую куряне употребляют, превышено содержание железа. Это не вредно, но и полезного мало.

Развитие Курчатова неразрывно связано с развитием КуАЭС

Еще с советских времен у руководства КуАЭС и города были планы построить станцию обезжелезивания. Проект так и не был реализован. Сдвинуть такой камень было тяжело. Но тем не менее Концерн «Росэнергоатом» направил средства, чтобы разработать проектно-сметную документацию, сейчас она готовится. По нашим планам к концу 2024 года документация должна быть готова и пройти госэкспертизу. После этого в 2025 году начнется строительство и года за два можно объект возвести. Средства на реализацию предусмотрены Соглашением между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Курской области. Стройка масштабная! Но и город немаленький — 40 тысяч населения, расход воды огромный, — поясняет Александр Увакин.

Следующая точка — храм Пресвятой Троицы — полностью благотворительный проект, который возводят за счет благотворительных средств Курской АЭС при контроле руководства Концерна «Росэнергоатом». Строительство ведется подрядными организациями, задействованными на сооружении Курской АЭС-2. Это очень символично.

— В Курчатове, как и во всех наших атомградах, помимо объектов соцкультбыта мы помогаем возводить храмы. Вы можете посетить Ростовскую станцию, Ленинградскую, Смоленскую, там везде в городской черте есть храм. Это помогает работать, жить, иметь моральную опору, — говорит Александр Владимирович.

— Храмы, как правило, возводятся долго. Но в данном случае есть возможность саму конструкцию завершить в этом году и установить купола.

Сегодня осталось возвести кладки два метра. Дальше будут установлены купол высотой 2,6 метра и крест на колокольне. В алтаре сейчас идет армирование и бетонирование сводов, — рассказывает главный специалист КуАЭС Николай Митрофанов.

Тот опыт, который строители АЭС обрели на новых блоках, перенесли и сюда. Финансирование обеспечено полностью, хотя средств стройка требует немалых. Все внутреннее убранство нового храма — иконостас, роспись, дубовые двери — выполняют на высоком качественном уровне.

Уже сейчас в молельной комнате храма раз в неделю собираются прихожане. Так что жители нового микрорайона Курчатова Атомграда ждут с нетерпением, когда храм распахнет свои двери.

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В общей сложности территория храма составит два гектара. Здесь помимо основного здания также планируется построить дом священника, церковную лавку, бытовой комплекс, разбить парк.

Неотъемлемый элемент благоустройства нового микрорайона — дороги. Как раз сейчас здесь проводят капитальный ремонт автодороги по улице Ефима Славского. Директор управления городского хозяйства Василий Сляднев рассказывает:

— Сейчас идут подготовительные работы к асфальтированию. До конца месяца планируем работы на 90 процентов завершить. Останутся разметка и знаки. Денежные средства, выделенные из местного бюджета, составляют более 23 миллионов рублей. Необходимость в реконструкции была, так как автодорога пришла в негодность, считают местные жители.

В рамках Соглашения между Правительством Курской области и ГК «Росатом» сейчас в Курчатове создают детский технопарк «Кванториум». Примерная стоимость проекта — 57 миллионов рублей. Разместится технопарк в здании Дома детского творчества. Из местного бюджета на капитальный ремонт помещений, предназначенных для размещения квантов выделены 7 миллионов рублей. Оборудование для занятий закуплено, осталось его распаковать и установить.

Наглядный пример делового сотрудничества и взаимной заинтересованности в благоустройстве городской среды можно увидеть на улице Энергетиков, 53. Здесь на средства «Народного бюджета» недавно установили детскую площадку. Жители дома софинансировали проект.

Благоустраивается в городе и Аллея имени И.В. Курчатова. Проект смелый и в будущем может претендовать на статус курского «Зарядья». До конца года на его реализацию пойдет 27 миллионов рублей из горбюджета. Завершение благоустройства запланировано на 2024 год, для этого более 24,5 миллионов рублей будет направлено из внебюджетных средств: проект Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Курской области на 2024 год.

Также в рамках Соглашения текущего года выделены 18,5 миллионов рублей на разработку концепции и проектно-сметной документации на благоустройство «Площади культур». Эта инициатива одержала победу в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который ежегодно организует Минстрой. Первый этап работ намечен на 2024 год.

К фазе завешения близится обустройство территории рядом с «Доской почета» в первом микрорайоне города. Здесь обустроено комфортное городское пространство, а в сентябре завершат и ремонт системы освещения. И это далеко не все проекты по благоустройству курского города атомщиков.

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Во многом сделать комфортной городскую среду Курчатова помогает подписанное в апреле 2023 года Соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Курской области.

В его рамках уже в этом году на социально-экономическое и инфраструктурное развитие Курчатовского района и города-спутника Курской АЭС Курчатова будет направлено свыше 800 миллионов рублей.

Как пояснил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, подписанное Соглашение является доказательством того, что Росатом — это не только технологический лидер, но и социально ответственная компания, заинтересованная в развитии территорий своего присутствия.

Фото предоставлено КуАЭС