Белгородские офтальмологи помогают вернуть зрение пациентам из разных регионов страны

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Белгородские офтальмологи ежедневно проводят высокотехнологичные операции, чтобы вернуть зрение жителям области. Специалисты оперируют и пациентов из других регионов России, а также из других стран.

Одна из самых тяжелых патологий в офтальмологии – отслоение сетчатки, и без хирургического вмешательства человек теряет зрение. В офтальмологическом центре областной клинической больницы таких пациентов оперируют, начиная с 2012 года. При этом специалисты отмечают, что с каждым годом увеличивается число случаев выявления данной патологии.

Белгородцы могут получить необходимую медицинскую помощь, так как региональные офтальмологи наивысшим своим достижением считают освоение методики проведения операций в рамках витреоретинальной хирургии. Это одно из самых современных и перспективных направлений, связанных с патологиями сетчатки и стекловидного тела.

- Это самые сложные в офтальмологии вмешательства. Ближайший регион, где проводятся такие операции, – Москва. Могу дать такую статистику: если мы в 2020 году выполнили 200 таких операций, то сегодня уже 750. Эти операции выполняются как по бюджетным квотам, так и по высокотехнологичной медпомощи в рамках ОМС, – подчеркнула главный врач областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова.

В общей сложности специалисты офтальмологического центра ежегодно выполняют более 7 тысяч различных операций в год. Помимо операций по поводу отслоения сетчатки, проходят операции в связи с заболеваниями катарактой, глаукомой, заменяют хрусталик глаза.

Кроме того, на новом оборудовании в центре проводят сложнейшие операции по послойной пересадке роговицы глаза – толщина одного слоя составляет 50 микрон. Специалисты отделения микрохирургии могут реконструировать глаза после различных травм, а также в ходе операций при глаукоме.

Практически все операции для жителей региона проводятся в рамках ОМС, а также в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи как за счет средств федерального, так и за счет регионального бюджетов. Ожидание проведения плановых операций не превышает полутора месяцев.