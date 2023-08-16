«Ростелеком» обеспечил интернетом еще более 700 жителей малых населенных пунктов Курской области

.

В июле провайдер проложил свыше восьми километров оптоволоконных линий связи, установил и ввел в эксплуатацию базовые станции LTE (4G) в деревне Заречье и селе Гнилом Тимского района, а также селе Фитиж Льговского района Курской области. Благодаря этому более 700 жителей получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету.

Проект УЦН 2.0 рассчитан на деревни, поселки и сёла, где проживают от 100 до 500 человек. Вышки мобильной связи подключают по оптоволокну, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкий радиус покрытия.

Дмитрий Жуков, технический директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Жители небольших сельских поселений зачастую не имеют возможности комфортно общаться по телефону, получать госуслуги в электронном виде, удаленно учиться и работать. Мы считаем своей важнейшей задачей обеспечение цифровыми услугами всех курян, вне зависимости от места их проживания. Во многом решить ее помогает проект УЦН 2.0. До конца года мы устраним цифровое неравенство еще в 44 населенных пунктах 19 районов области. Знаем, что селяне голосовали за каждый из них и с нетерпением ждут появления качественной связи, чтобы наравне с горожанами пользоваться всеми преимуществами стабильного интернета».

Руслан Корнев, житель Льговского района:

«Мобильная связь уже давно стала важной частью жизни человека, но, к сожалению, для нашего села она оставалась роскошью. Когда узнали о голосовании за деревни, где появится интернет, начали активно участвовать, чтобы и у нас построили базовую станцию. Очень рады, что победили, и наш вопрос решился! Подключил сим-карту и сразу осуществил свою мечту: позвонил через соцсети по видео друзьям в другой город. Отличное качество связи! Спасибо!».

Получить больше информации о проекте УЦН можно на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.

Реклама. ПАО «Ростелеком»