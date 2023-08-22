Как в регионах повышают престиж рабочих профессий

О программе по повышению качества профессионального образования рассказали на Московском урбанистическом форуме Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В России реализуется программа по повышению качества профессионального образования и престижа рабочих профессий в регионах.

Проекты охватывают все уровни образовательных учреждений – от школы до вузов. Для работы с молодежью используют современные форматы и наиболее востребованные каналы коммуникаций.

О таком опыте рассказали на Всероссийском форуме среднего профессионального образования, который состоялся в рамках Московского урбанистического форума.

Работа по синхронизации подготовки кадров с потребностями предприятий получила свое продолжение в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Так, в Курской области уже в следующем году будет создан образовательно-производственный центр на базе Железногорского горно-металлургического колледжа. Специалисты примут непосредственное участие в образовательном процессе, а само обучение будет адаптировано под производственные площадки компании «Металлоинвест».

Последний инвестирует в модернизацию, оснащение, создание мастерских в учебных заведениях Курской и Белгородской областей. Компания финансирует стипендиальные программы, организует оплачиваемые стажировки для студентов и грантовые программы для школьников, позволяющие получить профильное образование в ссузах и вузах.

Развивается и созданный в Старом Осколе совместно с НИТУ МИСиС и московским Политехническим музеем образовательно-выставочный центр «Железно!». Здесь проходят экскурсии и профориентационные тесты, научные шоу и мастер-классы, лектории и кинопоказы.

Ближе познакомиться с профессией и своими глазами увидеть, как добывается руда и выплавляется металл можно во время посещения предприятий. Сегодня программы промышленного туризма запущены на всех трёх производственных площадках Компании – Михайловском и Лебединском ГОКах, Оскольском электрометаллургическом комбинате.

Использованию новых методик и форматов, эффективному содействию в профориентации школьников в этом году будут обучаться более сорока педагогов из Железногорска, Старого Оскола и Губкина. На это нацелена новая программа «Вместе! С образованием».

Для привлечения внимания молодежи к горно-металлургической индустрии важен качественный, современный медиа-контент.

В 2022 году вышли два документальных фильма «Тяжелый металл» и «Железные люди» о Лебединском и Михайловском ГОКах. Для съемок были использованы все современные методы съемок, включая спортивные дроны и замедленная съёмка с движущихся камер.

Большую популярность среди сотрудников Компании и признание со стороны профессионалов в области коммуникаций получил проект «Сказки на ночь». По сути это аудиоподкаст с историями о рабочих профессиях, металлургии, горном деле. Он предназначен для детей, чьи родители работают в ночную смену. Послушав сказку, ребенок понимает, в чем смысл их работы и почему он может гордиться ими.

Поможет больше узнать о горно-металлургической отрасли и специальный журнал «Рудик», с яркими иллюстрациями и увлекательными рассказами, который подготовлен для маленьких школьников Курской и Белгородской областей к 1 сентября.