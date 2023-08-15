Почти две тысячи детей отдохнут в курских санаториях

Путевки выдают в комитете социальной защиты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курских ребят в возрасте от семи до 17 лет включительно ждут санаториях «Соловушка» и «Соловьиные зори». Здесь школьники смогут отдохнуть в течение года.

Председатель комитета социальной защиты населения Курска Сергей Брежнев рассказал, что в этом году будет 26 заездов, 1946 детей смогут поправить свое здоровье. Особое внимание уделяется работе с ребятами, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Основным профилем лечения в «Соловьиных зорях» являются болезни опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, сердечно-сосудистой и нервной системы. В распоряжении специалистов – лабораторная диагностика, УЗИ, современные методы функциональной диагностики: ЭКГ, РЭГ, ФВД, РВГ и другие.

Во второй половине дня в санаторно-оздоровительном лагере проходят культурно-массовые мероприятия: лекции, концерты, дискотеки, просмотры художественных и документальных фильмов. На территории учреждения есть и молельная комната, которую отдыхающие могут посетить по желанию.

Основной профиль лечения в «Соловушке» – болезни костно-мышечной, сердечно-сосудистой и нервной систем, органов пищеварения и дыхания. Профессиональная команда вожатых и воспитателей, опытных врачей обеспечивают комфортные условия для оздоровления. В свободное время организован досуг: работают кружки по интересам, проводятся конкурсы, концерты, дискотеки, экскурсии. В санатории дети смогут получить уроки плавания в бассейне. Недавно на территории учреждения завершилось обустройство новой спортивной площадки. Сейчас в «Соловушке» также отдыхают дети из ДНР.

Путевки в санатории выдают в комитете социальной защиты населения города по адресу улица Пигорева, д.2/17, кабинет №12, телефон: 32-54-79. Приемное время: понедельник, пятница – с 9.00 до 13.00; среда – с 13.45 до 18.00.