Три человека пострадали в результате обстрела ВСУ Курской области

Об атаке сообщил губернатор региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Село Волфино Глушковского района Курской области 13 августа обстреляно со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

- Один из снарядов попал в жилой дом. Обязательно поможем в восстановлении жилья.

К сожалению, пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу. Им будет оказана вся необходимая помощь, при необходимости их транспортируют в областную больницу, - сказал губернатор региона.

Ранее КП сообщала, что 13 августа около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области.

Пострадавших и разрушений нет.