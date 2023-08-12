Родственники моряков АПЛ «Курск»: «Они просто ушли в дальнее плаванье»

Куряне пришли на мемориал памяти павших, чтобы вспомнить события августа 2000 года Фото: Аксинья ВАРЛАМОВА

На Мемориале павших в Курске многолюдно. И это несмотря на пасмурную погоду и ветер. Венки от организаций и объединений, цветы от простых курян, речи священников и слезы в глазах – все как пять, десять, 15, 20 лет назад.

12 августа 2000 года в Баренцевом море погибло 118 подводников. Разного возраста, разных званий, из разных городов. С тех пор этот день - траурная дата для всех российских моряков. Александр Белоусов, хоть и не был знаком с экипажем, каждый год приходит на Мемориал – к могилам погибших.

– Я надводник, но это был удар по всему флоту. Огромный удар. Мы буквально не верили, что такое может произойти. Новейшая лодка, хороший экипаж, отличный командир… - вспоминает капитан третьего ранга в отставке. – Мы до последнего надеялись, что ребят вытащат. Лодка-то ладно, лодка – железо.

Председателю курской общественной организации «Морское братство» Виталию Панькову слова даются еще тяжелее. Он не только лично знал экипаж. Он видел моряков «Курска» практически перед самым их отбытием на трехдневные учения. Учения, с которых они больше не вернулись.

– Так получилось, я был с этими ребятами, когда в лодку загружали боеприпасы, - рассказывает Виталий Валентинович. – Не со всеми. Несколько офицеров, мичманов, матросов. Мы гуляли с ними по причалу, и они все говорили: «Сейчас отстреляемся и пойдем в отпуск».

Личной трагедия 23-летней давности оказалась и для тех, кто сейчас управляет регионом. Заместитель Председателя Правительства Курской области Михаил Горбунов пришел на мемориал не только как официальное лицо, но и как человек, знавший командира экипажа.

В Курске похоронена часть экипажа АПРК Фото: Аксинья ВАРЛАМОВА

– Командир, Геннадий Лячин, был моим товарищем. Гостил у меня. Накануне трагедии он в составе делегации приезжал в Курск, – рассказал председатель комитета региональной безопасности. – То, что произошло 12 августа, стало тяжелейшим ударом. Это трагедия для меня, для Курской области, для России.

Среди пришедших много школьников. Большинство – ученики школы №18, где открыты кадетские классы. Одни из них участвуют в возложении венков, другие пришли возложить цветы. Это не «добровольно-принудительно». Их так воспитали.

Захар Рыльский в честь возложения надел все свои награды: отличник боевой подготовки, отличник строевой подготовки… 12 могил рядом с памятником погибших на АПЛ «Курск» его не пугает – свое будущее он выбрал.

– После школы я иду на флот, – объясняет кадет из школы №18. – Родители? Нет, не отговаривают. Они считают, что это мужественное решение.

А пока жизнь вокруг идет своим чередом, возле 12 могил она замерла 23 года назад. Стоящие вокруг них люди не делятся планами, не говорят о героизме. Они не хотят говорить.

– Да поймите! Для вас они символы, герои, а для нас – родные. Это наша боль. Не могу говорить, больно мне, – плачет седой мужчина у одной из крайних могил.

– Вот достали бы их тогда… Мы бы сейчас с ними говорили! Могли же ведь достать… – поддерживают рядом стоящие.

На выдержала и мама матроса Дмитрия Старосельцева. Валентина Сергеевна не пропускала дат, встреч, возложений. Но годы страданий взяли свое.

В Курске 12 августа ежегодно проходят мероприятия в память о трагедии АПРК Фото: Аксинья ВАРЛАМОВА

– Плохо мне, очень плохо себя чувствую, – извиняется она перед теми, кто пытается с ней заговорить, и плачет над надгробием своего 19-летнего сына.

Не ко всем 12 морякам, похороненным на мемориале, сегодня пришли родственники. Для семей погибших 12 августа – день, когда становится еще больней.

Почему боль не может утихнуть уже 23 года, объясняет Виталий Паньков:

– Знаете, и мы, и родные погибших моряков «Курска» всегда говорим: «Они просто ушли в дальнее плаванье». И все эти 23 года мы продолжаем их ждать.

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