В России автоматизируют планирование техобслуживания и ремонта

Разработка позволяет автоматизировать рабочие процессы от стадии планирования до исполнения

В России приступили к реализации автоматизированной системы планирования технического обслуживания и ремонта. Планируется, что система будет запущена в пилотном режиме на производственных площадках уже в следующем году.

Система упростит работу специалистов по планированию: формирование оперативных планов на неделю и день станет на треть менее трудоемким, эффективность использования рабочего времени персонала вырастет на 10%.

Новая цифровая платформа позволит отображать доступные для проведения мероприятий ресурсы, назначать исполнителей с учетом их навыков, моделировать операционный график выполнения работ на разном горизонте времени, оперативно анализировать статус и вносить необходимые коррективы.

В перспективе система будет дополнена элементами интеллектуальной оптимизации плана, такими как автоматическое построение графика с просчетом минимального времени выполнения работ при максимальной загрузке доступных ресурсов или формирование графика, исходя из требований к управлению надежностью оборудования.

Проект будет реализован на базе предприятий компании "Металлоинвест".

- Подготовку к реализации решения мы начали с прошлого года, с внедрения процесса недельно-суточного планирования, – поясняет начальник управления по планированию и управлению затратами ТОиР Металлоинвеста Евгений Загудаев. – Пилотными площадками являются наиболее подготовленные с точки зрения зрелости процессов планирования структурные подразделения. Предстоит большая работа по актуализации нормативов и описанию необходимых для выполнения ремонтных работ навыков – это входящие данные для работы автоматизированной системы планирования.

Также планируется интеграция с ранее введенными в эксплуатацию на предприятиях программно-аппаратными комплексами технического обслуживания и ремонта оборудования (мобильное ТОРО), которые используются для проведения плановых обходов. В результате интеграции все запланированные работы и их статус будут отображаться на интерактивной карте, привычной многим пользователям по навигаторам и приложениям на смартфонах. Это повысит удобство использования оборудования и обеспечит высокую скорость принятия решений.

Разработка позволяет автоматизировать рабочие процессы от стадии планирования до исполнения, при этом учитывать различные внешние факторы и в режиме реального времени актуализировать задачи.