Опубликован рейтинг отчетности ESG по итогам 2022 года

Рейтинг RESG 1 присвоен отчету об устойчивом развитии Компании «Металлоинвест» за 2022 год Фото: предоставлено пресс-службой

Опубликован рейтинг отчетности ESG, который рассчитывается Рейтинговым агентством AK&M с 2020 года. В фокусе исследования – полнота представления информации об устойчивом развитии в отчетах (годовых и отчетах об устойчивом развитии), а также ее доступность. В исследовании рассматриваются 88 маркеров. Главная цель рейтинга – показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности компаний.

В частности рейтинговое агентство AK&M подтвердило рейтинг нефинансовой отчетности «Интер РАО» и ПАО «Полюс» - RESG 1, высший уровень раскрытия информации об устойчивом развитии в отчетах.

Также рейтинг RESG 1 присвоен отчету об устойчивом развитии Компании «Металлоинвест» за 2022 год «Верны себе в любых обстоятельствах».

В соответствии с методикой агентства, Отчет получил 93 балла, что соответствует высшему уровню раскрытия информации об устойчивом развитии в отчетах.

По мнению AK&M, нефинансовая отчетность отражает сбалансированный подход ко всем сферам ESG. Компания подробно раскрывает информацию о деятельности в области поддержки и развития сотрудников, соблюдения прав человека, сохранения окружающей среды, управления охраной труда и промышленной безопасностью, развития территорий присутствия, взаимодействия с заинтересованными сторонами.