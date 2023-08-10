В Курске из-за жары обмелела река Тускарь

В Минприроды Курской области рассказали, что в этом году русло реки не расчищали из-за того, что на это нет денег Фото: Светлана ВОЛКОВА

Аномально жаркая погода и особенности рельефа стали причиной обмеления и зарастания участка реки Тускарь в районе Утиного острова в Курске.

Как пояснили в региональном Минприроды, около 65-75% объема воды реки Тускарь в районе парка «Боева Дача» уходит по руслу протоки Кривец в связи с более низким уклоном рельефа. В результате в районе улицы Александра Невского наблюдаются пониженный уровень воды, зарастание и обмеление русла.

Кроме того, проблема частично связана с работами по реконструкции отводящего канала Курского водохранилища. Проект предусматривает его перекрытие и осушение на время реконструкции. При этом вода из водохранилища пропускается через сифонный водосброс, оборудованный в районе старого русла реки Тускарь, что вызывает частичные потери объемов воды ниже по течению.

Обследование показало, что свободному движению воды также препятствуют заторы, которые образуются на расположенных выше по течению Тускари водоводах, газопроводах и канализационном коллекторе. Организациям, эксплуатирующим эти коммуникации, рекомендовано провести работы по расчистке и ликвидации заторов в охранных зонах. В их адрес от регионального Минприроды направили письма.

- В 2022-м году на участке реки Тускарь в районе Утиного острова были выполнены работы по расчистке от донных отложений и водной растительности, устранению заторов. В этом году они не проводятся из-за того, что нет денег на это. Для продолжения работ на 2025 год будут выделены федеральные средства в сумме 171 млн рублей, - сказали региональные чиновники.

- Улучшить водоток реки Тускарь, увеличить ее объемы и общее экологическое состояние могло бы строительство подпорного гидротехнического сооружения на месте раздвоения реки Тускарь. Это даст возможность регулировать водоток протоки Кривец. На разработку ориентировочно потребуется около 10 млн рублей. Прорабатываем этот вопрос с Федеральным агентством водных ресурсов, – рассказал заместитель председателя Правительства Курской области Константин Поляков.

КАК ПОГОДКА?

Зной в Курской области пока не отступает. Однако уже 11 августа в регионе пройдут дожди и грозы. 11 августа в регионе будет облачно. Ночью сильные дожди, днем временами дожди, местами сильные. Грозы, днем местами пройдет град. Ветер восточной четверти 8-13, местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура - ночью 16-21°, днем 21-26°.