17 августа в Курске отключат воду

Курянам снова придется готовить запас живительной влаги Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из--за неотложных ремонтно-профилактических работ завтра, 17 августа, с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды Курске.

Воду отключат по адресам:

— ул. А.Невского, Банный пер., ул. Белинского, ул. Береговая (кроме № 5);

— ул. Бойцов 9-й Дивизии (по нечетной стороне от № 1 до № 143в, по четной стороне от № 2 до № 130);

— ул. Большевиков (по нечетной стороне от № 1 до № 41, по четной стороне от № 4 до № 40);

— ул. Бурцевка (по нечетной стороне от № 3 до №41, по четной стороне от № 4 до № 36);

— ул. Ватутина (№ 63-81);

— Верхний Казацкий пер., ул. Верхняя Казацкая, ул. Верхняя Луговая, ул. Гайдара, Денисовский пер., ул. Добролюбова;

— ул. Дзержинского (по нечетной стороне от № 39 до № 47, по четной стороне от № 40 до № 64/2), ул. Добролюбова,

— ул. Дружининская (по четной стороне от № 2 до № 14, № 24, по нечетной стороне от № 3 до № 17);

— ул. Запольная (по нечетной стороне от № 1 до № 5в, по четной стороне от № 2г до № 2и);

— ул. Заречная, пер. и проезды Заречные, Золотой проезд, ул. К. Либкнехта;

— ул. Косиновская (по нечетной стороне от № 3 до № 29, по четной стороне от № 4 до № 38), Косиновские пер., ул. Красная Линия;

— ул. Красной Армии (по нечетной стороне от № 9 до № 39, по четной стороне от № 2 до № 32), ул. 1-я Кожевенная, ул. Малая Запольная;

— ул. Масловка (по нечетной стороне от № 5 до № 45, по четной стороне от № 6 до № 46), Михайловский пер.,

— ул. Мичурина (по нечетной стороне от № 1 до № 107, по четной стороне от № 4 до № 112);

— ул. Нижняя Казацкая, ул. Нижний план, ул. Новая Запольная, ул. Новая Заречная, ул. Новая Казацкая, ул. Новая Луговая, ул. Новая Узенькая, Новоказацкие пер.;

— ул. Пионеров (по нечетной стороне от № 1 до № 17, по четной стороне от № 2 до № 26),

— ул. Пучковка (по четной стороне от № 6 до № 28, по нечетной стороне от № 7 до № 17);

— ул. Проезжая, переулки Проезжие, ул. Понизовка (по четной стороне от № 2 до № 48, по нечетной от № 1 до № 57);

— ул. Советская, ул. Скорятина (по нечетной стороне от № 1 до № 105а, по четной стороне от № 2 до № 120);

— Сороковой пер., ул. Софьи Перовской, ул. Суворовская (по нечетной стороне от № 3 до № 63, по четной стороне от № 2 до № 56);

— ул. Сыромятникова, ул. Средняя Луговая, Узенький пер., Узенький пр-д, ул. Тополиная, ул. Трудовая , 5-й Трудовой пер., пер. Учрежденческий,

— ул. 1-я Фатежская (по четной стороне от № 4 до № 22, по нечетной стороне от № 3 до № 17).

Нужно сделать необходимый запас воды. Также комитет ЖКХ рекомендует эксплуатационным организациям, организациям всех форм собственности в это время сделать ремонт водопроводных сетей, находящихся в хозяйственном ведении, включая собственные вводы, сообщили в мэрии Курска.

Справки по телефону 70-06-14.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Железнодорожном округе Курска не будет света 17 августа. Под отключение попадают улица Агрегатная, 2-38; 1-й Весенний пр-д, 1-5, 2-6.

Телефон для справок для жителей Железнодорожного округа: 26-32-10.