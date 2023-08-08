Последствия ливня в Курской области: повреждены крыши и авто, повалены деревья

Вечером 7 августа в Курске прошел сильный ливень Фото: Даниил НАЙХИН

В Курской области устраняют последствия прошедшего 7 августа грозового фронта. Кроме Курска, непогода задела Льговский район, где сильным ветром повреждены кровли четырех нежилых и девяти жилых домов, а также три хозпостройки. В Кореневском районе пострадали 12 жилых домов, в Фатежском повалены деревья, с некоторых домов сорван сайдинг.

Аварийные и коммунальные службы работают на местах, с дорог убирают упавшие деревья и ветки. Как сообщили в Министерстве ЖКХ и ТЭК Курской области, ураганный ветер также повредил 15 линий электропередачи 10 кВ, в результате без света оставались около 10 тысяч человек.

Скорость ветра вчера в областном центре достигала 20 метров в секунду.

На улице Перекальского за Курской государственной филармонией большое дерево упало на территорию стоянки и повредило несколько машин. На место были направлены силы аварийно-спасательных формирований, специалисты АО «Курские электросети». Для ликвидации последствий падения была задействована спецтехника. К настоящему моменту поваленное дерево убрано рассказали в мэрии.

7 августа на смену жаре пришел ураган Фото: Даниил НАЙХИН

По улице Ленина, 87 на территории гостиницы также упало дерево. На место выезжали специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области, которые уже устранили проблему.

На улице Студенческой дерево упало на пешеходную дорожку. Как сообщает управление по делам ГО и ЧС, силами АСС на территории улицы распилены и убраны два дерева.

Также в городе произошли два случая падения деревьев на проезжую часть. Один случай — на проспекте Кулакова, второй — на улице Парк Солянка около санатория «Маяк». На места выезжали представители аварийно-спасательных формирований. К настоящему моменту деревья убрали.

Еще вчера в регионе приступили к восстановлению после непогоды электроснабжения. В устранении технологических нарушений было задействовано 54 бригады энергетиков - 189 специалистов и 57 единиц спецтехники.

Также есть 101 резервный источник электроснабжения, что может быть использовано для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона, рассказали в Правительстве Курской области.

- В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений в Курской области поступило около 30 заявок о поваленных деревьях, повреждено четыре автомобиля.

В службу спасения поступили сообщения о повреждении кровель в жилых домах и нежилых строениях: сорваны листы шифера, погнута металлочерепица.

В городе прошел сильный ливень Фото: Даниил НАЙХИН

В ряде районов частично нарушено энергоснабжение. В работах по его восстановлению сейчас задействованы 22 аварийно-восстановительные бригады. Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены более 90 человек и порядка 40 единиц техники.

Личный состав аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Курской области 8 августа будет задействован в опиловке деревьев на территории Золотухинского района, - сообщили в ГУ МЧС региона.

Главное управление напоминает о том, что обо всех фактах нарушения условий жизнеобеспечения, поваленных деревьях сообщайте по номеру 112 или в управляющую компанию.