Аномальная жара в Курской области: как спастись и сколько продлится

Куряне спасаются от зноя на пляжах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Центральный федеральный округ России уже не первый день изнывает от аномально жаркой погоды. Максимальная дневная температура воздуха в Курской и Белгородской областях местами достигает 37°С.

Выросли продажи мороженого и участились звонки в "скорую"

В регионе рекордно выросли продажи воды и мороженного, пляжи битком набиты людьми, а "скорая" перегружена звонками - такая погода особенно опасна для людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Волна тепла может быть особенно нежелательной для пожилых и людей с плохим физическим здоровьем. В жару очень важно соблюдать простые рекомендации специалистов.

Больше воды и меньше физнагрузки

Необходимо надевать головной убор, стараться держаться в тени и периодически заходить в помещение с кондиционером. Желательно выбирать одежду из натуральной ткани и открытую обувь.

Следует пить от полутора до трех литров жидкости в день, употреблять в пищу овощи и фрукты. Также медики советуют уменьшить физическую нагрузку в жаркие дни.

Даже животные в такое пекло чувствуют себя неважно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прохлада наступит завтра

Впрочем, по прогнозам синоптиков очень скоро жара пойдет на спад.

Так, 7 августа в Курской области днем обещают температуру воздуха до +34, грозы и сильный ветер. А уже с завтрашнего дня жара начнет спадать. 8 и 9 августа будет днем +24. В этом диапазоне температура продержится до конца недели. В пятницу, 11 августа, обещают дождь. Так что прохлада наступит очень скоро.

Как пережить аномальный зной: 5 советов

1. В пик жары старайтесь не использовать электроприборы. Они вырабатывают тепло, а в квартире и без того жарко. Все, что в данный момент не работает, выключите из розетки.

По той же причине лучше отказаться и от готовки или делать это, когда наступает вечерняя прохлада. Как вариант - воспользоваться мультиваркой.

2. Принимайте теплый душ. Именно теплый, а не ледяной. Он увеличит приток крови и поможет выпустить телу лишнее тепло.

Народ ищет тенек Фото: Светлана ВОЛКОВА

3. Приложите к запястью или к задней части шеи смоченную в холодной воде салфетку. Так можно снизить температуру тела.

4. Увлажняйте воздух в квартире. Для этого можно поставить тазик с водой рядом с окном или балконом. Вода начнет испаряться и увлажнять воздух таким образом.

5. Ешьте острое! Как ни странно, но именно острая пища поможет справиться с жарой за счет того, что вызовет повышенное потоотделение. Правда, при этом нужно также много пить жидкости.