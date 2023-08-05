Последние новости Курска на 5 августа 2023 года: атака дронов и транспортные новшества

До конца 2023 года планируется выход на маршруты 104 новых автобусов Фото: Светлана ВОЛКОВА

С украинского беспилотника поздно вечером 4 августа сбросили в Рыльске Курской области взрывные устройства. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт:

- К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов.

Глава Рыльского района Андрей Лисман добавил:

- В центре Рыльска с интервалом произошли два взрыва устройств, сброшенных с украинских беспилотников. После первого взрыва пострадавших не было.

Последствия второго взрыва выясняются.

Напоминаю о мерах безопасности: не стоит приходить к месту взрывов из любознательности. Если вы обнаружили обломки, не трогайте их и сообщите по телефону 112.

В преддверии 80-летия победы в Курской битве по решению председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова компания проводит реконструкцию вокзальных комплексов.

На Привокзальной площади планируется создание транспортного хаба. Транспортно-пересадочный узел облегчит движение и пересадку пассажиров, сказали в правительстве региона.

В Курске планируют создать транспортный хаб Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщили в региональном Минтрансе, в рамках обновления подвижного состава в Курске до конца 2023 года планируется выход на маршруты 104 новых автобусов. Также движение начнут электробусы: семь будут находиться на маршруте, еще три - в резерве. К концу года ожидается поставка семи трамваев, которые выйдут на маршрут №1 после реконструкции путей в первом квартале 2024 года.

Продолжается работа по корректировке и запуску новых маршрутов. Осенью планируют ввести дополнительный маршрут от железнодорожного вокзала через микрорайон Полет до поселка им. Маршала Жукова. Он будет запущен с 1 сентября.

В следующем году в поселок могут начать ездить перевозчики, работающие по регулируемому тарифу. Это означает, что на маршруте произойдет обновление подвижного состава, появится возможность безналичной оплаты. По информации Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области, маршрут до поселка им. Маршала Жукова может получить статус подвозящего в новой маршрутной сети города Курска, сообщили в Правительстве региона.

5 и 6 августа у гипермаркета «Линия» на улице Энгельса пройдут традиционные ярмарки «Курский мед – 2023». Куряне смогут купить свежий мед напрямую от производителей, а также высококачественные продукты пчеловодства.

Следующие ярмарки пройдут 12 и 13 августа, 26 и 27 августа, сообщили в Правительстве региона.

Ранее КП сообщала, что в Курской области годовая инфляция в июне ускорилась до 3,1% после 2,3% в мае. Это соответствовало общероссийской динамике. По данным курского отделения Банка России, в Курской области инфляция была даже несколько ниже, чем в ЦФО и России в целом (3,6% и 3,3% соответственно). Годовой рост цен ускорился в основном по данным аналитиков из-за ослабления рубля, смещения сезонности в ценах на овощи, увеличения издержек производителей, а также активизации спроса на отдельные непродовольственные товары.