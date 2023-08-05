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Общество5 августа 2023 8:34

Последние новости Курска на 5 августа 2023 года: атака дронов и транспортные новшества

Дрон ВСУ сбросил взрывные устройства на курский райцентр
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
До конца 2023 года планируется выход на маршруты 104 новых автобусов

До конца 2023 года планируется выход на маршруты 104 новых автобусов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С украинского беспилотника поздно вечером 4 августа сбросили в Рыльске Курской области взрывные устройства. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт:

- К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов.

Глава Рыльского района Андрей Лисман добавил:

- В центре Рыльска с интервалом произошли два взрыва устройств, сброшенных с украинских беспилотников. После первого взрыва пострадавших не было.

Последствия второго взрыва выясняются.

Напоминаю о мерах безопасности: не стоит приходить к месту взрывов из любознательности. Если вы обнаружили обломки, не трогайте их и сообщите по телефону 112.

В преддверии 80-летия победы в Курской битве по решению председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова компания проводит реконструкцию вокзальных комплексов.

На Привокзальной площади планируется создание транспортного хаба. Транспортно-пересадочный узел облегчит движение и пересадку пассажиров, сказали в правительстве региона.

В Курске планируют создать транспортный хаб

В Курске планируют создать транспортный хаб

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщили в региональном Минтрансе, в рамках обновления подвижного состава в Курске до конца 2023 года планируется выход на маршруты 104 новых автобусов. Также движение начнут электробусы: семь будут находиться на маршруте, еще три - в резерве. К концу года ожидается поставка семи трамваев, которые выйдут на маршрут №1 после реконструкции путей в первом квартале 2024 года.

Продолжается работа по корректировке и запуску новых маршрутов. Осенью планируют ввести дополнительный маршрут от железнодорожного вокзала через микрорайон Полет до поселка им. Маршала Жукова. Он будет запущен с 1 сентября.

В следующем году в поселок могут начать ездить перевозчики, работающие по регулируемому тарифу. Это означает, что на маршруте произойдет обновление подвижного состава, появится возможность безналичной оплаты. По информации Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области, маршрут до поселка им. Маршала Жукова может получить статус подвозящего в новой маршрутной сети города Курска, сообщили в Правительстве региона.

5 и 6 августа у гипермаркета «Линия» на улице Энгельса пройдут традиционные ярмарки «Курский мед – 2023». Куряне смогут купить свежий мед напрямую от производителей, а также высококачественные продукты пчеловодства.

Следующие ярмарки пройдут 12 и 13 августа, 26 и 27 августа, сообщили в Правительстве региона.

Ранее КП сообщала, что в Курской области годовая инфляция в июне ускорилась до 3,1% после 2,3% в мае. Это соответствовало общероссийской динамике. По данным курского отделения Банка России, в Курской области инфляция была даже несколько ниже, чем в ЦФО и России в целом (3,6% и 3,3% соответственно). Годовой рост цен ускорился в основном по данным аналитиков из-за ослабления рубля, смещения сезонности в ценах на овощи, увеличения издержек производителей, а также активизации спроса на отдельные непродовольственные товары.

Общество: ВОПРОС ДНЯ