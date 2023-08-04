Игорь Артамонов: Подрядчик применяет современные методы в работе, соблюдает сроки строительства

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Поликлиника в микрорайоне Елецком Липецка строится по графику. Сегодня стройплощадку посетил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил работу подрядчика, который обещает уже через год закрыть контур здания.

«Подрядчик демонстрирует высокую культуру строительства, применяет современные методы в работе, соблюдает сроки. Объект очень важный. Это будет одна из самых больших поликлиник в Липецке. Её строительство мы будем строго контролировать на всех этапах», – прокомментировал губернатор.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Поликлиника строится с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита в рамках госпрограммы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ». Медучреждение рассчитано на 600 взрослых и 200 детских посещений в смену. Здание будет переменной этажности – от трёх до пяти этажей.

В новой поликлинике откроются женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория и спецотделения – приёмное, инфекционное, терапевтическое, диагностическое, хирургическое, инфекционное. Срок завершения строительства – 2024 год.