Партия «Новые люди» проверила работу общественного транспорта в Курске

Фото: Партия «Новые люди».

В Курске с 1 июля действует новая транспортная система. Она основана на пересадочной модели с магистральными, городскими и подвозящими маршрутами.

Депутаты от партии «Новые люди» Анастасия Крюкова и Максим Сысоев проверили, насколько изменения удобны для пассажиров.

Депутат областной Думы Анастасия Крюкова проехала утром по нескольким маршрутам. В 7.30 она добралась от филиала детской поликлиники №7 до остановки «КамАЗ», а оттуда - до остановки «Полёт». Она отметила, что в салонах чисто, а остановки объявляют громко и заранее. Однако кондиционеры и валидаторы работали не во всём транспорте. Некоторые автобусы оказались переполнены, не соблюдалось их точное расписание.

Фото: Партия «Новые люди».

- В итоге люди могут опоздать на автобус и долго ждать следующий. Неплохо было бы сделать для жителей распечатанные схемы с листовками, потому что не все могут воспользоваться приложением, а запоминать номера автобусов сложно. Отметила для себя, что водители вели себя вежливо, отвечали на вопросы пассажиров, - говорит Анастасия Крюкова.

Депутат курского горсобрания Максим Сысоев проверил работу транспорта вечером. Он проехал от остановки «Кинотеатр имени Щепкина» через филиал поликлиники №7 до остановки «Улица Пионеров». Добираться пришлось долго: автобусов было мало, некоторые не вышли на маршрут. Затем Максим Сысоев после 21.30 проехал от остановки «Дом Книги» до проспекта Победы. Несмотря на то, что планировщик показывал необходимость пересадки, приехал прямой автобус. В 22:08 Максим Сысоев пытался проехать от остановки «Знаменская роща» до остановки «Филиал детской поликлиники №7». Однако он не смог дождаться никакого транспорта и добирался на такси.

Депутат курского горсобрания Максим Сысоев. Фото: Партия «Новые люди».

- Видны плюсы реформы, но некоторые моменты нужно исправить. Например, считаю несправедливым ограничивать право бесплатных пересадок для пассажиров с наличной оплатой проезда. Ещё заметил, что с началом реформы пассажиры стали тратить больше времени в пути. Надеемся, что при поступлении новых автобусов, время ожидания сократится. Обязательно дальше будем следить за ходом реформы и выдвигать инициативы по улучшению, - рассказывает Максим Сысоев.