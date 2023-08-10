В Курской области ветеранам боевых действий бесплатно раздадут землю

Норма касается военнослужащих, добровольцев и служащих национальной гвардии РФ, имеющих государственные награды, а также членов семей погибших участников СВО Фото: Светлана ВОЛКОВА

На заседании Курской областной Думы 10 августа парламентарии единогласно поддержали внесенные губернатором нормы, наделяющие правом на бесплатное предоставление в собственность земельных участков ветеранам боевых действий.

Норма касается военнослужащих, добровольцев и служащих национальной гвардии РФ, имеющих государственные награды, а также членов семей погибших участников СВО, пояснили в региональном парламенте. Также единодушно депутаты проголосовали за изменения в действующем законодательстве, благодаря которым жилье участникам СВО из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет предоставляться в первоочередном порядке.

Были одобрены депутатами изменения в региональном законе, регулирующем бесплатную юридическую помощь. По инициативе областного управления Министерства юстиции РФ нормы приведены в соответствие федеральному законодательству, определяющему категории получателей бесплатной юридической помощи из числа участников СВО и членов их семей.

Помимо этого, в ходе заседания законотворцы внесли изменения в региональный закон «О государственной поддержке талантливой молодежи». Они предусматривают новые награды юным курянам – почетный знак и диплом «Я – курянин».

Думцы считают, что это поможет патриотическому воспитанию и интересу к краеведению, а также даст дополнительные баллы при поступлении в учебные заведения региона.

Еще одной мерой поддержки талантливой молодежи, уже традиционной, стало назначении именных стипендий регионального парламента 12 студентам высших и средних учебных заведений Курской области.

Кроме того, депутаты приняли решение обратиться в Государственную Думу РФ по вопросам установления статуса семейных предприятий и продления налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.