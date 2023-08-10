Курянам объяснили появление квитанции от "Городской службы Газа"

Рассылку можно проигнорировать, пояснили в Жилинспекции Фото: Светлана ВОЛКОВА

В соцсетях появились сообщения курян о рассылке от ООО «Городская служба Газа» на заключение договора на обслуживание газового оборудования вместе с квитанцией об оплате услуг.

Как пояснили в Государственной жилищной инспекции Курской области, по действующему законодательству все используемое газовое оборудование должна обслуживать специализированная организация, так как его неисправность является прямой угрозой возникновения аварийной ситуации.

- Для увеличения охвата обслуживания газового оборудования ООО «Городская служба Газа» в соответствии с законодательством воспользовалось правом направления собственникам жилых помещений заявки (оферты) о заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования с приложенным проектом договора.

Если у собственника квартиры подобный договор уже заключен и работы по техническому обслуживанию газового оборудования выполняются в установленные законом сроки, то повторное заключение договора и оплата направленной заявки (оферты) не требуется; то есть полученное по почте предложение с проектом договора следует проигнорировать, - пояснили в Правительстве Курской области.

Договор на обслуживание газового оборудования собственник может заключить с любой из специализированных организаций, имеющих на это право и включенных в реестр, который размещен в свободном доступе на официальном сайте Государственной жилищной инспекции Курской области. В этом перечне есть и ООО «Городская служба Газа».

Также в ГЖИ отметили, что в Правилах предоставления коммунальных услуг не обозначены обязательные требования к наименованию платежки.