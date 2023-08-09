Под Курском из-за капремонта сгорело 60 "квадратов" кровли многоэтажки

Детальные обстоятельства пожара сейчас выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В Курчатове Курской области во время проведения капремонта произошло возгорание утеплителя на крыше дома №31 на улице Ленинградской.

- Возгорание уже ликвидировано. Огонь охватил площадь 60 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали в МЧС Курской области.

Ранее КП сообщала, что в 11.38 9 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании на крыше пятиэтажного жилого дома.

К месту происшествия по тревоге выехали все экстренные службы.

По оперативным данным эвакуированы 13 человек. Специалисты госпожнадзора устанавливают точные причины пожара.

Соблюдайте правила пожарной безопасности, предупреждают в МЧС региона.