Создавая усадьбу: 5 лучших проектов из разных уголков «планеты «Мираторг»

Организация усадебной территории — дело тонкое.

Красота не только спасает мир. Красота рабочего места — один из элементов эффективности, как бы это ни парадоксально звучало. Раньше это называлось культурой производства. Сейчас это понятие почему-то подзабылось, а зря: культура производства и его эффективность – понятия неразрывные. Лучше работается в саду, а не в грязи, верно? Растениеводческие подразделения Зернового дивизиона «Мираторга» полностью разделяют это мнение.

Агрохолдинг «Мираторг» – это не только поля, урожай и техника. Это, как говорят в компании, «наш дом, которым мы гордимся». Если говорить сельскими терминами, это — наша усадьба. Правильно организовать свою усадебную территорию — дело важное, увлекательное и непростое. На грамотно спланированные и организованные подразделения (а не на производственные базы, склады и зерносушильные комплексы, как это значится на вывесках) смотреть можно, не отрываясь.

В нашей фотогалерее представлено несколько лучших примеров таких объектов, расположенных в селах Курской, Орловской и Тульской областей:

База ПЗК ОП «Фатеж» (Курская область).

ОП «Бельдяжки» (Орловская область).

База ПЗК зерносушильного комплекса (Курская область).

ОП «Дмитровск» (Орловская область).

ОП «Максим Горький» (Тульская область).

Казалось бы, мелочь – красота рабочего места. А кто знает, быть может, это одна из главных составляющих успеха любого сельхозпредприятия.

В «Зерновом дивизионе» относятся к работе серьёзно, а к окружающей среде – бережно. Цель компании – создать на производстве комфортную среду для работы сотрудников без каких-либо финансовых вложений с помощью подручного материала. В коллективе работает много специалистов «с золотыми руками», которые желают и воплощают свои идеи в жизнь. В этом деле важен вклад каждого. Компания поощряет участие в ежегодных проектах благоустройства, предоставляя каждому сотруднику возможность реализовать свои идеи на благо и процветание подразделения. Важным элементом внутрикорпоративной культуры остаётся и традиция ежегодных субботников.

Подход компании «Мираторг»: «на работе – как дома». Дома — в сельской усадьбе. Логичное продолжение принципа «от поля до прилавка», не так ли?