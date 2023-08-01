Игорь Артамонов вручил лучшим сотрудникам социальной сферы региона награды

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Итоги работы социальной отрасли за шесть месяцев подвели в правительстве региона на заседании, которое прошло под председательством губернатор региона Игоря Артамонова и спикера областного Совета депутатов Дмитрия Аверова. Отмечалось, что с начала года в отрасли произошло немало положительных изменений – стартовали новые проекты, ведены важные меры социальной поддержки.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Игорь Артамонов отметил работу социальных кураторов. Эта служба была создана в регионе после начала частичной мобилизации и неоднократно получала высокие оценки на федеральном уровне. Сделать взаимодействие с семьями участников спецоперации более оперативным и безбарьерным помогла цифровая платформа «Патронаж». За каждым соцкуратором закреплено по несколько семей, актуальная информация о них доступна специалистам в электронной базе.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Цифровизация сферы социального обслуживания и предоставления государственных услуг позволила нам значительно продвинуться в работе по улучшению обслуживания населения. Этот опыт мы использовали при выстраивании взаимодействия с семьями мобилизованных. Благодаря вашим отзывчивости, профессионализму и открытости всему новому мы смогли быстро освоить электронные сервисы, а люди получили и продолжают получать необходимую помощь оперативно и в полном объёме», – сказал губернатор, обращаясь к собравшимся.

Эта система работы с семьями мобилизованных стала основой деятельности фонда «Защитники Отечества», филиалы которого открылись в мае по всей России. Лучшие сотрудники соцзащиты из числа соцкураторов теперь работают в региональном филиале фонда.

Цифровая платформа «Патронаж» пришла и к многодетным семьям, и к старшему поколению. Она позволит им быть на связи с соцкураторами, чтобы сообщить о своих проблемах, записаться к врачу, получить необходимую помощь. На цифровой платформе много полезной информации, в том числе расписание занятий проекта «Активное долголетие». Жители серебряного возраста могут бесплатно посещать бассейны, спортивные залы, дворцы культуры.

В числе важных итогов работы отрасли за полгода, было выделено оперативное пакета мер поддержки семей мобилизованных и всех участников СВО. Центр «Сосновый бор» в первом полугодии 2023 года принял на бесплатную реабилитацию первых клиентов. Сейчас там ведётся ремонт жилых корпусов. На это выделено 128 млн рублей.

Как подчеркнула вице-губернатор Ольга Белоглазова, с начала года региональная соцсфера получила большое количество федеральных наград и была признана одной из лучших в стране. Липецкая область по социальному обслуживанию – на первом месте в Центральном федеральном округе. На всероссийском уровне регион входит в тройку лидеров.

В учреждениях соцзащиты активно идёт внедрение цифровых технологий. В Елецком доме-интернате уже заработала система «Умный дом». В оснащенных ею помещениях управлять вызовом персонала, техникой, освещением и даже шторами на окнах можно с помощью голосовых команд. Это значительно повышает качество жизни маломобильных людей, позволяет им чувствовать себя более самостоятельными.

Для семей с детьми с февраля установлен единый день перечисления детских выплат. Для удобства получателей он синхронизирован с единым пособием по линии Соцфонда России – 3 числа каждого месяца. Многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей, увеличена сумма для приобретения автомобиля.

По реализации программы соцконтрактов Липецкая область уже несколько лет в числе регионов-лидеров. В этом году более 30 получателей соцконтракта, занятых в производстве сельхозпродукции, стали партнёрами «Агрегатора» и теперь напрямую поставляют свою продукцию в супермаркеты федеральной торговой сети.

В регионе полным ходом идет модернизация центров занятости, в первом полугодии 2023 года кадровые центры «Работа России» открылись ещё в трёх районах области. Работа с клиентами ведётся по принципу одного окна. До конца года свои двери откроют еще 10 обновленных центров занятости, а это значит, что модернизация будет завершена по всей области.

Активно ведется работа по переобучению населения – возможность бесплатно получить профессию или повысить квалификацию помогает людям найти новую работу. В первом полугодии были проведены все всероссийские ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Более 500 школьников региона приняли участие в ярмарке вакансий для трудоустройства на летних каникулах.

Служба МФЦ в этом году отметила 15-летие со дня открытия. К этой дате центр подошел с полезными новшествами. Получить первые документы новорожденного стало можно прямо в роддоме. Молодые родители отмечают удобство этой услуги.

В завершение встречи состоялась церемония награждения. Губернатор Игорь Артамонов и спикер областного парламента Дмитрий Аверов вручили лучшим сотрудникам социальной сферы региона благодарности Министерства труда и социальной защиты населения России, а также областные награды.