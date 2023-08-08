Ребенок ранен в результате падения дрона в Курской области

ЧП произошло на территории монастыря, сказал губернатор региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт 8 августа.

- Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Ему на месте была оказана помощь. Сейчас ребенка доставили в центральную районную больницу для осмотра.

Иная информация распространяемая в некоторых федеральных телеграм-каналах не соответствует действительности, - добавил глава региона.

Ранее КП сообщала, что два беспилотника ВСУ 7 августа были посажены силами РЭБ в Курской области.

- На одном из них символика полка «Азов» – запрещенной в России террористической организации. Спасибо нашим военным и пограничникам! - сказал глава региона.

Утром 6 июля ВСУ обстреляли деревню Кулига Рыльского района. Снаряды повредили окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль. Власти пообещали оказать помощь всем собственникам.

Накануне украинские воска атаковали поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировали десять прилетов. Оказались повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домах.